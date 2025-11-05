Fallece Alfonso Rovira, decano de los informadores de Alzira

Alzira despierta hoy con tristeza. El periodista Alfonso Rovira Marín ha fallecido esta madrugada a los 94 años de edad en su domicilio. Decano de los informadores de Alzira, director de la desaparecida emisora Radio Alzira de la Cadena Ser, en la que durante décadas ejerció numerosas funciones; corresponsal gráfico del periódico Levante en los años sesenta y setenta, corresponsal de Las Provincias, cronista oficial gráfico de la ciudad por designación del ayuntamiento, colaborador incansable de Levante-EMV desde su jubilación,… su actividad vinculada a la información y a la divulgación de sus conocimientos sobre la evolución de la ciudad que le acogió cuando llegó con tres años ha sido inmensa, pero si algo le ha caracterizado en todo este período es su ímpetu, su ilusión, que ha mantenido hasta sus últimos días, y su generosidad que le hacía colaborar desinteresadamente con todo aquella asociación de cualquier tipo que se lo pidiera.

Aunque su dilatada carrera profesional está vinculada a la radio, todo el mundo en Alzira recuerda a Alfonso Rovira con el ojo en el visor de su cámara fotográfica para inmortalizar todo tipo de actos y las celebraciones o acontecimientos más destacados de la ciudad. En un primer momento, por su profesión, con posterioridad, por afición. Su inmenso archivo gráfico y su vasta memoria la han permitido escribir cientos de crónicas sobre la historia reciente de Alzira y sus habitantes, y ha participado también en la edición de libros y otras publicaciones. Sólo en Levante-EMV publicó más de un millar de artículos a través de dos secciones semanales, “Y parece que fue ayer” y “Alzira, ayer y hoy”, en las que ha mostrado imágenes de gran valor histórico, que incluso dieron lugar a una exposición.

Rovira también ha estado muy vinculado a la Real Cofradía de Nuestra Señora del Lluch, en la que ejerció durante años de archivero, y a la Pontificia Archicofradía de los Santos Patronos.

Siempre ha tenido también la costumbre de guardar de forma ordenada todas las informaciones que veía publicadas sobre temas de relevancia, como por ejemplo la pantanada de Tous, lo que se convierte en un fondo documental de gran valor.

Toda su generosidad se ha traducido en múltiples reconocimientos. El Ayuntamiento de Alzira le distinguió con la insignia de oro con el escudo de la ciudad (también recibió la de Xàtiva) y con posterioridad le asignó el nombre de una calle, Radiofonista Alfonso Rovira, ubicada en el sector Huerto de Galvañón. Los bomberos también le concedieron el título de Bombero Honorífico que le permitía acompañarles en la “nit de la cremà”.

La memoria y la voz de Alfonso Rovira se han apagado. Deja un gran legado y, sobre todo, la huella de una buena persona. Descanse en paz.