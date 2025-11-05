Los festivales Medusa y Zevra entregan más de 15.000 € a asociaciones benéficas de Cullera
Los fondos provienen de la ‘entrada cero’, los donativos voluntarios efectuados por los invitados a ambos festivales el pasado verano
La empresa organizadora de los festivales Medusa y Zevra ha aportado un donativo por valor total de 15.500 euros a varias asociaciones benéficas y colectivos solidarios de Cullera. El director de la promotora musical, Andreu Piqueras, ha hecho personalmente entrega esta pasada semana de los cheques a seis entidades y ha visitado sus sedes, animándoles a proseguir en su encomiable trabajo a favor de los más desfavorecidos en la comarca de la Ribera Baixa.
Los fondos provienen de la entrada cero, una iniciativa de recaudación solidaria que permite a los invitados al festival efectuar donativos voluntarios en el momento de obtener su acceso. Se trata del cuarto año que la sociedad promotora de Zevra y Medusa lleva a cabo este proyecto benéfico.
Este año, las asociaciones benéficas escogidas han sido la Asociación Juntos por Superiván, un colectivo que apoya a Iván, un niño de 5 años que nació en 2021 con un tipo de daño cerebral muy poco frecuente llamado kernícterus; Asociación de necesidades especiales de Cullera (ANEC); la Alianza de familias afectadas por el Síndrome de Wolfram (AFASW ), una enfermedad neurodegenerativa que causa pérdida de la agudeza visual progresiva y a menudo desemboca en una ceguera total; la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), cuya oficina en Cullera trabaja para la prevención del cáncer, y para informar y concienciar sobre los factores de riesgo de esta enfermedad; ña Asociación pro-discapacitados psíquicos de Cullera Baladre, que lleva más de 25 años ayudando a las personas con discapacidad, y la Asociación de familiares de personas con Alzheimer y otras demencias de Cullera (AFACU).
Suscríbete para seguir leyendo
- «Jaume I falleció en València, pero es bueno que Alzira conserve la tradición oral porque la relación fue muy estrecha»
- El alcalde de Cullera, tras el anuncio de dimisión de Carlos Mazón: 'Ni vergonya, ni cavaller...
- Más del 80% de los productores de caqui alerta de la falta de materias activas para luchar contra las plagas
- La pala salvadora de Algemesí: la retroexcavadora que rescató a más de cien personas atrapadas por el agua
- El emotivo reencuentro entre un voluntario de Almería y una afectada de Algemesí: 'No hay palabras para agradecer todo lo que han hecho
- Arrancan las obras de la anhelada ronda que sacará casi 9.000 vehículos al día de Carlet
- La supresión de trenes por las obras irrita a los usuarios: 'Para un trayecto de 20 minutos sales de casa tres horas antes
- Un hotel amb encant a Cullera