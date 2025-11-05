Los festivales Medusa y Zevra entregan más de 15.000 € a asociaciones benéficas de Cullera

La empresa organizadora de los festivales Medusa y Zevra ha aportado un donativo por valor total de 15.500 euros a varias asociaciones benéficas y colectivos solidarios de Cullera. El director de la promotora musical, Andreu Piqueras, ha hecho personalmente entrega esta pasada semana de los cheques a seis entidades y ha visitado sus sedes, animándoles a proseguir en su encomiable trabajo a favor de los más desfavorecidos en la comarca de la Ribera Baixa.

Los fondos provienen de la entrada cero, una iniciativa de recaudación solidaria que permite a los invitados al festival efectuar donativos voluntarios en el momento de obtener su acceso. Se trata del cuarto año que la sociedad promotora de Zevra y Medusa lleva a cabo este proyecto benéfico.

Este año, las asociaciones benéficas escogidas han sido la Asociación Juntos por Superiván, un colectivo que apoya a Iván, un niño de 5 años que nació en 2021 con un tipo de daño cerebral muy poco frecuente llamado kernícterus; Asociación de necesidades especiales de Cullera (ANEC); la Alianza de familias afectadas por el Síndrome de Wolfram (AFASW ), una enfermedad neurodegenerativa que causa pérdida de la agudeza visual progresiva y a menudo desemboca en una ceguera total; la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), cuya oficina en Cullera trabaja para la prevención del cáncer, y para informar y concienciar sobre los factores de riesgo de esta enfermedad; ña Asociación pro-discapacitados psíquicos de Cullera Baladre, que lleva más de 25 años ayudando a las personas con discapacidad, y la Asociación de familiares de personas con Alzheimer y otras demencias de Cullera (AFACU).