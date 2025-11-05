Alfons Domínguez: «Si ampliamos el modelo de Pérez Galdós, todo el mundo querría vivir en esta ciudad»

De Bélgica, Polonia, Hungría o Rumanía. Técnicos europeos especializados en materia de movilidad han visitado Alzira estos días para conocer sus proyectos de movilidad sostenible y plantear soluciones a algunos de sus problemas a través del programa Enterreg Europe.

El alcalde, Alfons Domínguez, ha defendido la necesidad de ahondar todavía más en este tipo de políticas: «Si el modelo de Pérez Galdós se exportara a toda la ciudad, sería un lugar en el que todo el mundo querría vivir», ha expresado. Al mismo tiempo que destacaba que, si se eliminasen los vehículos del centro urbano «podría convertirse en un gran centro comercial al aire libre». Pero, para ello, Domínguez ha defendido la idea de «recuperar la ciudad para el peatón».

«No queremos sacar el coche de Alzira, pero no puede ser su amo. Lo es un poco menos, pero todavía lo es», ha expresado, para añadir: «En aquellas ciudades en las que se han mejorado las infraestructuras para ir a pie y en bici, hay más gente yendo a pie y en bici. Si no facilitamos la vida al peatón, no va a poder transitar por la ciudad». Aunque, para ello, ha incidido en que los propios vecinos «tienen que hacer suyo el cambio de modelo de ciudad» porque, en definitiva «busca mejorar sus vidas».

Al respecto, ha incidido en la necesidad de realizar pedagogía desde niños, «que normalicen ir a la escuela a pie o en bici para que cuando sean adultos no tengan interiorizado que hay que utilizar el vehículo privado para todo».

Los expertos, que comparten esta filosofía, han emplazado al ayuntamiento a completar los carriles ciclistas, como el tramo pendiente entre la estación y Tulell a través del Pont de Ferro, donde se insta a hacer un uso compartido de la calzada. También a implementar rutas escolares seguras, en lo que el gobierno municipal ya trabaja.

Tanto los técnicos de ciudades europeas como Domínguez han expresado también la necesidad de mejorar el transporte público, también a nivel comarcal para facilitar el transporte tanto de trabajadores a las empresas de la ciudad como de los pacientes al Hospital de la Ribera.