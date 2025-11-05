El Nou Bàsquet Alzira recupera la cuarta plaza al ganar en el Campello

Con el triunfo sobre el Campello por 66-83, el Gasexpress Nou Bàsquet Alzira se ha rehecho de la debacle sufrida la semana pasada ante el líder invicto, Calp, que le ganó 63-88 en feudo alzireño. Los discípulos de David Folch recuperan la cuarta posición en un partido cuya victoria se gestó en la primera parte, con dos cuartos perfectos que finalizaron 25-48 a favor de los ribereños.

En un equipo que todos aportaban, destacó el acierto anotador de David Díaz y el liderazgo, una vez más, de Iván Lerín. Con 23 puntos de ventaja, en el tercer cuarto hubo la lógica relajación y los alicantinos llegaron a situarse a diez. Las tres faltas de Carlitos y Héctor obligaron a poner una defensa en zona que permitía al Campello encestar más. Sin embargo, dos triples de Matevz devolvieron la tranquilidad.

Folch tiene ahora problemas con la altura del equipo. El argentino Tomás Mondini sigue sin poder solucionar los problemas burocráticos que le impiden cruzar el charco mientras que Kike Camarasa se ha lesionado para toda la temporada y Vincent se lastimó el cuádriceps contra el Calp. “Seguimos tirando de Pablo Balaguer, que ya lo considero un jugador del primer equipo, y Carlitos que aunque no es un cinco, lo reubicamos de pívot por su altura”, explicó Folch.

El equipo alzireño se enfrentará este miércoles al vicecolista, Benidorm, a las 21’15 h. en el Pérez Puig. Por su parte, el Alginet cierra la tabla al perder el tercer partido, 90-73 en Altea. Los alginetenses jugarán el sábado en Dénia.