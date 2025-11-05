El Nou Bàsquet Alzira recupera la cuarta plaza al ganar en el Campello
Dos primeros cuartos perfectos propician una cómoda victoria (66-83)
David Chordà
Con el triunfo sobre el Campello por 66-83, el Gasexpress Nou Bàsquet Alzira se ha rehecho de la debacle sufrida la semana pasada ante el líder invicto, Calp, que le ganó 63-88 en feudo alzireño. Los discípulos de David Folch recuperan la cuarta posición en un partido cuya victoria se gestó en la primera parte, con dos cuartos perfectos que finalizaron 25-48 a favor de los ribereños.
En un equipo que todos aportaban, destacó el acierto anotador de David Díaz y el liderazgo, una vez más, de Iván Lerín. Con 23 puntos de ventaja, en el tercer cuarto hubo la lógica relajación y los alicantinos llegaron a situarse a diez. Las tres faltas de Carlitos y Héctor obligaron a poner una defensa en zona que permitía al Campello encestar más. Sin embargo, dos triples de Matevz devolvieron la tranquilidad.
Folch tiene ahora problemas con la altura del equipo. El argentino Tomás Mondini sigue sin poder solucionar los problemas burocráticos que le impiden cruzar el charco mientras que Kike Camarasa se ha lesionado para toda la temporada y Vincent se lastimó el cuádriceps contra el Calp. “Seguimos tirando de Pablo Balaguer, que ya lo considero un jugador del primer equipo, y Carlitos que aunque no es un cinco, lo reubicamos de pívot por su altura”, explicó Folch.
El equipo alzireño se enfrentará este miércoles al vicecolista, Benidorm, a las 21’15 h. en el Pérez Puig. Por su parte, el Alginet cierra la tabla al perder el tercer partido, 90-73 en Altea. Los alginetenses jugarán el sábado en Dénia.
Suscríbete para seguir leyendo
- «Jaume I falleció en València, pero es bueno que Alzira conserve la tradición oral porque la relación fue muy estrecha»
- El alcalde de Cullera, tras el anuncio de dimisión de Carlos Mazón: 'Ni vergonya, ni cavaller...
- Más del 80% de los productores de caqui alerta de la falta de materias activas para luchar contra las plagas
- La pala salvadora de Algemesí: la retroexcavadora que rescató a más de cien personas atrapadas por el agua
- El emotivo reencuentro entre un voluntario de Almería y una afectada de Algemesí: 'No hay palabras para agradecer todo lo que han hecho
- Arrancan las obras de la anhelada ronda que sacará casi 9.000 vehículos al día de Carlet
- La supresión de trenes por las obras irrita a los usuarios: 'Para un trayecto de 20 minutos sales de casa tres horas antes
- Un hotel amb encant a Cullera