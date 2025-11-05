El pacto PP y Vox que busca al sucesor de Mazón solo cuaja en un municipio de la Ribera

La dimisión de Carlos Mazón como «president» de la Generalitat Valenciana ha abierto un nuevo escenario político y, a su vez, aboca a otro pacto entre el Partido Popular y Vox para elegir al sustituto si quieren evitar la convocatoria de elecciones. El partido de ultraderecha pasa a ser un actor decisivo para respaldar al nuevo jefe del Consell o, por el contrario, para empujar a un adelanto electoral.

Los acuerdos entre las formaciones lideradas por Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal no han logrado reproducirse en la Ribera. La reciente ruptura entre Vox y PP en Montserrat han comportado que sólo en Algemesí se mantenga viva esta coalición. Así, y tras las elecciones de mayo de 2023, la mayoría de candidatos populares investidos decidieron gobernar en minoría sin repetir la coalición que temporalmente sí lo hizo en la Generalitat.

La formación de ultraderecha sólo gobierna actualmente en Algemesí en la comarca de la Ribera. La suma de los ocho concejales populares y los tres ediles de Vox consigueron poner fin a ocho años de gobierno progresista y otorgarle la alcaldía a José Javier Sanchis. Algemesí se convierte en la única localidad en la que Vox asume delegaciones, entre las que destacan las concejalías de Urbanismo, Parques y Jardines o Infancia y Juventud.

La formación de ultraderecha también había conseguido entrar en el gobierno de Montserrat tras una moción de censura promovida por ambos partidos y la agrupación independiente Aigua, con la que consiguieron arrebatarle la alcaldía al PSPV en diciembre de 2023. No obstante, la relación sólo ha durado 684 días, ya que la polémica surgida por la colocación y posterior retirada de banderas españolas en varios edificios municipales con motivo del día de la Hispanidad comportó que el alcalde popular, Sergio Vilar, le retirara las competencias al edil de Vox y concejal de Patrimonio, Carlos Martínez, y, como consecuencia, el partido liderado por Santiago Abscal decidió romper el pacto de gobierno. Desde que se produjo la ruptura entre ambos partidos, los reproches y las críticas han marcado la relación entre las dos formaciones. De hecho, en el último pleno, Vilar llegó a destapar una detención preventiva del edil de Vox por un presunto caso de violencia de género. Tras esta situación, Montserrat se suma a la lista de municipios en los que el PP gobierna en minoría.

Ejecutivos en minoría

A pesar de que la incorporación de Vox en los gobiernos de Catadau y Massalavés hubiese permitido a los populares gobernar de manera cómoda, ambos decidieron encabezar el ejecutivo de manera minoritaria y sin llegar a un pacto.

José Escuder recuperó la alcaldía popular en Catadau con cinco concejales. A pesar de los contactos con el partido de ultraderecha, no se fraguó ningún acuerdo entre ambas formaciones.

La situación fue muy similar en Massalavés, ya que la suma de los dos ediles de Vox a los cuatro populares le hubiera permitido a Puri Noguera gobernar en mayoría. Tras la falta de acuerdo, los representantes del partido de extrema derecha, al igual que en Catadau, se decantaron por la abstención.

La alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana, también gobierna en minoría. Con sólo seis ediles, la popular asumió el mando. En este caso, los dos concejales de Vox tampoco le hubiesen permitido alcanzar un gobierno estable. La formación de ultraderecha, por su parte, consiguió recuperar el pasado mes de mayo un escaño tras la renuncia del concejal no adscrito Raúl Tormos. Previamente, Adrían Francisco Pardo (Vox) también había dejado su acta.