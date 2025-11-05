Los palistas de Cullera y Antella suman 22 medallas en el autonómico de velocidad
Ocho de las catorce medallas del club cullerense son de oro
Grandes resultados para los palistas de la Ribera en el Campeonato Autonómico de velocidad, sobre 200 metros, con numerosos triunfos y podios, disputado en Almazora (Castellón). El más laureado fue el Club Piragüisme Cullera, con 14 medallas (ocho oros), mientras que la Penya Piragüista Antella, a pesar de competir con pocos participantes, obtuvo 8 medallas (tres oros). Además, palistas de otros clubes valencianos originarios de Sellent y Sollana también subieron al podio.
En hombre sénior K-1, Iván Ribera (Club Piragüisme Cullera) se coronó campeón (37:69), mientras que en féminas su compañera Elena Pérez fue subcampeona (48:22). En mujer K-2 sénior, la propia Pérez junto con Arancha Cester se impusieron (48:79). En hombre sénior K-4, los de la Ribera Baixa (David López, Iván Ribera, Salvador Rico y David Chacón) se llevaron la plata (37:24). Por su parte, en mixto K-2 absoluto, Elena Pérez y Marcos Climent (del Club Piragüisme Silla y natural de Sollana), formando parte de la selección valenciana, se llevaron el bronce (43:33), mientras que en mixto K-4 absoluto, los del Piragüisme Cullera (Elena Pérez, Arancha Cester, David Chacón e Iván Ribera) consiguieron la plata (39:37), y la selección valenciana (de la que formaban parte Francisco Giner, del Club Piragüisme Silla y natural de Sellent, y Marcos Climent, del Club Piragüisme Silla y de Sollana) finalizó en tercer puesto (43:60). En hombre paracanoe sénior hubo doblete de la Ribera, con la victoria de Javier Sanchis (Antella, 50:57) y el segundo puesto de Alejandro Gómez (58:75). En K-2 sénior paracanoe venció Cullera, de la mano de Adriano Celentano y el propio Alejandro Gómez (50:73).
En las categorías de veteranos, los palistas de La Ribera obtuvieron un gran número de medallas. En hombre A K-1, David Chacón, de Cullera, dominó con solvencia (39:74). El mismo resultado obtuvo su compañero Salvador Rico en hombre K-1 C (41:57), categoría en la que Francisco Giner (de Sellent) se llevó el bronce (47:24). Por su parte, en hombre K-2 A-B-C, Chacón y Rico se colgaron el oro (39:19), secundados en segunda posición por el propio Francisco Giner y Antonio Huerta (del Club Piragüisme Silla). En mujer D K-1, María Ángeles Pérez, de la Penya Piragüista Antella, obtuvo el bronce (1:02:04). En hombre D-E K-2 los cullerenses subieron al tercer escalón del podio con David López y José Marí (49:20). En K-4 A-B-C, ganaron los de Cullera (José Marí, Salvador Grau, David López y David Chacón, 46:64). En mixto única K-2, Francisco Giner (junto con Inmaculada Gómez) se colgó su cuarta medalla, al ganar con 50:19. En hombre F K-1, doblete de Antella, con el triunfo de José Cuenca (57:39) y el segundo puesto de Ángel Gómez (58:31)
En hombre H K-1, barrido de los ribereños: ganó Miguel Bataller (Antella, 1:08:27), segundo José Marí (Cullera, 1:09:21) y tercero Vicent Giner (1:12:09). En K-2 F-G-H Giner y Bataller se llevaron el oro (1:13:31). La última medalla (bronce) para los antellanos la obtuvo el K-4 en D-F-H-G, formado por Julio González, Miguel Bataller, Vicent Giner y Ángel Gómez (51:84). Por último, cabe destacar el cuarto puesto del propio Gómez junto con María Ángeles Pérez en K-2 mixto (1:01:66).
