Los palistas de Cullera y Antella suman 22 medallas en el autonómico de velocidad

Grandes resultados para los palistas de la Ribera en el Campeonato Autonómico de velocidad, sobre 200 metros, con numerosos triunfos y podios, disputado en Almazora (Castellón). El más laureado fue el Club Piragüisme Cullera, con 14 medallas (ocho oros), mientras que la Penya Piragüista Antella, a pesar de competir con pocos participantes, obtuvo 8 medallas (tres oros). Además, palistas de otros clubes valencianos originarios de Sellent y Sollana también subieron al podio.

En hombre sénior K-1, Iván Ribera (Club Piragüisme Cullera) se coronó campeón (37:69), mientras que en féminas su compañera Elena Pérez fue subcampeona (48:22). En mujer K-2 sénior, la propia Pérez junto con Arancha Cester se impusieron (48:79). En hombre sénior K-4, los de la Ribera Baixa (David López, Iván Ribera, Salvador Rico y David Chacón) se llevaron la plata (37:24). Por su parte, en mixto K-2 absoluto, Elena Pérez y Marcos Climent (del Club Piragüisme Silla y natural de Sollana), formando parte de la selección valenciana, se llevaron el bronce (43:33), mientras que en mixto K-4 absoluto, los del Piragüisme Cullera (Elena Pérez, Arancha Cester, David Chacón e Iván Ribera) consiguieron la plata (39:37), y la selección valenciana (de la que formaban parte Francisco Giner, del Club Piragüisme Silla y natural de Sellent, y Marcos Climent, del Club Piragüisme Silla y de Sollana) finalizó en tercer puesto (43:60). En hombre paracanoe sénior hubo doblete de la Ribera, con la victoria de Javier Sanchis (Antella, 50:57) y el segundo puesto de Alejandro Gómez (58:75). En K-2 sénior paracanoe venció Cullera, de la mano de Adriano Celentano y el propio Alejandro Gómez (50:73).

La piragüista María Ángeles Pérez, en pleno esfuerzo. / Levante-EMV

En las categorías de veteranos, los palistas de La Ribera obtuvieron un gran número de medallas. En hombre A K-1, David Chacón, de Cullera, dominó con solvencia (39:74). El mismo resultado obtuvo su compañero Salvador Rico en hombre K-1 C (41:57), categoría en la que Francisco Giner (de Sellent) se llevó el bronce (47:24). Por su parte, en hombre K-2 A-B-C, Chacón y Rico se colgaron el oro (39:19), secundados en segunda posición por el propio Francisco Giner y Antonio Huerta (del Club Piragüisme Silla). En mujer D K-1, María Ángeles Pérez, de la Penya Piragüista Antella, obtuvo el bronce (1:02:04). En hombre D-E K-2 los cullerenses subieron al tercer escalón del podio con David López y José Marí (49:20). En K-4 A-B-C, ganaron los de Cullera (José Marí, Salvador Grau, David López y David Chacón, 46:64). En mixto única K-2, Francisco Giner (junto con Inmaculada Gómez) se colgó su cuarta medalla, al ganar con 50:19. En hombre F K-1, doblete de Antella, con el triunfo de José Cuenca (57:39) y el segundo puesto de Ángel Gómez (58:31)

En hombre H K-1, barrido de los ribereños: ganó Miguel Bataller (Antella, 1:08:27), segundo José Marí (Cullera, 1:09:21) y tercero Vicent Giner (1:12:09). En K-2 F-G-H Giner y Bataller se llevaron el oro (1:13:31). La última medalla (bronce) para los antellanos la obtuvo el K-4 en D-F-H-G, formado por Julio González, Miguel Bataller, Vicent Giner y Ángel Gómez (51:84). Por último, cabe destacar el cuarto puesto del propio Gómez junto con María Ángeles Pérez en K-2 mixto (1:01:66).