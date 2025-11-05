La Ribera reabre todos los puentes dañados por el Magro un año después de la riada

La reapertura en Llombai del paso sobre el Magro que conecta la localidad con las zonas forestales y los diseminados pone fin a los cuantiosos trabajos desarrollados por parte de las distintas administraciones para recuperar los puentes dañados por la riada del 29 de octubre durante este último año.

Un año después de la catástrofe, todos los pasos y puentes de la Ribera ya se encuentran totalmente operativos. La Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca ha visitado hoy este paso sobre el río Magro, desaparecido tras la riada y el desbordamiento del cauce.

El área que dirige el conseller Miguel Barrachina ha construido una estructura formada por marcos prefabricados de hormigón armado sobre los que se ha colocado una losa de hormigón que permite el tránsito de vehículos agrícolas. La base se ha reforzado con una capa de hormigón y aletas de escollera de más de 60 centímetros de diámetro para garantizar la estabilidad. El conseller ha visitado, junto a la directora general de Producción Agrícola y Ganadera, Mª Àngels Ramón-Llin, el alcalde de Llombai Ramón Gómez, las obras.

Gómez ya alertó a este diario sobre la necesidad de actuar con "urgencia" en esta infraestructura necesaria para la localidad, ya que reconocía que se trata del principal acceso a muchas zonas de la localidad.

Caminos rurales

La conselleria también ha invertido 958.881,25 euros para recuperar ocho caminos rurales en esta localidad. En total, Agricultura ha invertido 5,3 millones de euros para recuperar 98 caminos afectados en la comarca, de los cuales 96 ya están concluidos y dos continúan en obras.

Barrachina también ha visitado l'Alcúdia. En este término municipal se han reparado once caminos rurales con un presupuesto total de 294.202,95 euros que han permitido la restitución de firmes y la ejecución de escolleras de contención.

En el camino Paradís de L'Alcúdia, los daños ocasionados por el desbordamiento del barranco de Matamoros se han subsanado mediante la construcción de una escollera de tres metros de altura y 20 metros de longitud, ejecutada con bloques de piedra caliza de gran tamaño y una losa de hormigón armado de 30 centímetros de espesor, lo que ha permitido la recuperación total de la transitabilidad.