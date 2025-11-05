Una ronda liberará a un colegio de Guadassuar del tráfico de cinco mil vehículos diarios

Una nueva ronda evitará el paso de, aproximadamente, cinco mil vehículos diarios frente a un colegio de Guadassuar. El proyecto, muy reivindicado durante años, ha obtenido el informe ambiental y territorial estratégico favorable por parte de la Generalitat Valenciana.

La construcción de esta variante busca sacar del casco urbano el tráfico rodado que discurre frente al colegio Sant Francesc. El centro se encuentra en el punto en el que se enlazan las carreteras CV-522 y la CV-523. La primera de ellas une la localidad con Alginet y tiene una intensidad media diaria de circulación de mil vehículos, mientras que la segunda enlaza con Algemesí y por ella discurren alrededor de 4.150 vehículos diarios.

El proyecto reconoce que esta circunstancia representa un problema para la seguridad vial, al ser un lugar frecuentado por peatones y ciclistas. Además, muchos de ellos son niños en edad escolar. Asimismo, apunta a que, en consecuencia, supone un foco de contaminación atmosférica tanto por el ruido como por la polución del tráfico.

El estudio urbanístico para dar una solución al conflictivo punto plantea dos posibles alternativas. Una de ellas suponía ejecutar la variante desde una nueva rotonda en el tramo final de la Avinguda Diputació en paralelo a la CV-523 y conectar con ella a través de otra glorieta. La segunda de ellas, traza una línea desde la misma avenida, aunque acabaría en la zona inmediatamente posterior al antiguo molino. Esta última es la que se considera más adecuada desde el punto de vista técnico.

El alcalde de Guadassuar, Vicent Estruch, defiende que se trata de «un proyecto que el pueblo necesita» y que se ha reivindicado durante años. Asimismo, destaca la buena predisposición de la Diputación de Valencia para ejecutar la obra.

Con todo, el gobierno municipal trabaja desde hace meses en la búsqueda y contacto de más de una docena de familias que poseen los terrenos por los que deberá discurrir la ansiada ronda. «Al tratarse de suelo urbanizable, siempre supone un mayor problema a la hora de su adquisición. Se han presentado unas valoraciones que consideramos razonables y hay muchos propietarios receptivos, pero la operación no está cerrada todavía. Hasta que no tengamos un acuerdo con todos no plantearemos la oferta de compra condicionada a la venta de todas las parcelas», detalla.

En el caso de que la operación fracasara, el ayuntamiento podría modificar la tipología del suelo e iniciar un proceso de expropiación que resultaría demasiado farragoso, una alternativa que el ejecutivo local espera no tener que utilizar y se apela a que la naturaleza de la actuación «sería beneficiosa para los seis mil habitantes del pueblo».