Sofocan un incendio en una vivienda de Sollana
Los bomberos han atendido a vecinos por inhalación de humo
Alzira
El Consorcio Provincial de Bomberos sofocó ayer un incendio en una vivienda situada en la calle San Juan Bautista de Sollana. Según informó el ayuntamiento de la localidad, los vecinos alertaron a la Policía Local al detectar olor a humo y comprobar la presencia de fuego en un inmueble de la calle.
Bomberos y agentes comprobaron que no había nadie en el domicilio, por lo que atendieron a los vecinos de viviendas contiguas, que habían inhalado humo.
Bomberos de Silla y Catarroja, junto a un sargento de bomberos de Torrent, apagaron el fuego. Gracias a la rápida intervención, no se produjeron daños materiales.
