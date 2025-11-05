Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sofocan un incendio en una vivienda de Sollana

Los bomberos han atendido a vecinos por inhalación de humo

Incendio en una vivienda de Sollana.

Incendio en una vivienda de Sollana. / Levante-EMV

Óscar García

Alzira

El Consorcio Provincial de Bomberos sofocó ayer un incendio en una vivienda situada en la calle San Juan Bautista de Sollana. Según informó el ayuntamiento de la localidad, los vecinos alertaron a la Policía Local al detectar olor a humo y comprobar la presencia de fuego en un inmueble de la calle.

Los bomberos sofocan un incendio en Sollana.

Los bomberos sofocan un incendio en Sollana. / Levante-EMV

Bomberos y agentes comprobaron que no había nadie en el domicilio, por lo que atendieron a los vecinos de viviendas contiguas, que habían inhalado humo.

Bomberos de Silla y Catarroja, junto a un sargento de bomberos de Torrent, apagaron el fuego. Gracias a la rápida intervención, no se produjeron daños materiales.

Una ronda liberará a un colegio de Guadassuar del tráfico de cinco mil vehículos diarios

Compromís cedix al PSOE la presidència del Consorci de la Ribera

Los atletas Esther Guerrero y Mariano García inaugurarán la pista de atletismo de Guadassuar afectada por la dana

Los festivales Medusa y Zevra entregan más de 15.000 € a asociaciones benéficas de Cullera

Cullera prepara un brillante invierno musical con el Ateneo y Santa Cecília como protagonistas

Sofocan un incendio en una vivienda de Sollana

Los palistas de Cullera y Antella suman 22 medallas en el autonómico de velocidad

Fallece Alfonso Rovira, decano de los informadores de Alzira

