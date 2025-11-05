Sumacàrcer apuesta por ganar espacio en las calles para los peatones

La Diputació de València ha validado recientemente dos proyectos de envergadura de Sumacàrcer, que suman 583.191 euros: la reforma y peatonalización de la plaza de la Era (280.433 euros) y la misma actuación en el paseo del Mercado y la calle Antonio Gil (302.758 euros).

Por una parte, en la plaza de la Era se pretende “crear una plaza segura para los usuarios, es un espacio donde se concentran niños para jugar y actualmente el tráfico que rodea la plaza hace que la seguridad no sea la adecuada”, explica el alcalde del municipio de la Ribera Alta, David Pons.

Una vista actual de la plaza de la Era. / Levnate-EMV

Por otra parte, detalla el primer edil, “en el paseo del Mercado queremos crear una zona segura, sobre todo para los mayores, que son los que más acuden al mercado de los miércoles, además de dotarla de mayor funcionalidad, con espacios con sombra y mobiliario urbano que mejoren la experiencia de compra”.

Imagen virtual de la reforma diseñada en la plaza de la Era. / Levante-EMV

Estos son los dos últimos proyectos aprobados en Sumacàrcer, pero el municipio ya tiene otros validados que evidencian su dinamismo en la ejecución del Pla Obert 2023/27, destacan fuentes de la corporación provincial. Entre otros, destaca la compra de dos biotrituradoras (18.048 euros); la instalación de un parque de calistenia (16.322 euros); la adecuación de la entrada al municipio para mejorar la seguridad (21.283 euros); y mejoras referentes a la red de agua potable (11.825 euros).

En total, Sumacàrcer tiene asignados 927.441 euros en Pla Obert 23/27, 219.393 euros más que con los planes de la legislatura anterior. El alcalde del municipio califica el Pla Obert de “fantástico y maravilloso”. “Los proyectos se resuelven en tiempo adecuado, no detectamos nada que los retrase, nos da libertad para actuar teniendo en cuenta nuestras prioridades y nos viene muy bien a los pueblos pequeños”, declara Pons.

El presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, recalca que “las actuaciones de Sumacàrcer demuestran que el Pla Obert se adapta a las necesidades de los municipios”. “Estamos trabajando de la mano de los pueblos, respetando su autonomía y dejándoles demostrar su eficiencia como es el caso de Sumacàrcer, que está actuando en diferentes ámbitos para mejorar el pueblo al servicio de la ciudadanía”, asegura.

Por su parte, la vicepresidenta primera de la Diputación y responsable de Cooperación, Natàlia Enguix, subraya que “Sumacàrcer y muchos otros municipios están aprovechando las inversiones de la Diputación para mejorar la red hídrica, las zonas verdes y las instalaciones deportivas”. Además, añade Enguix, “el Pla Obert, sin plazos, abierto a las necesidades y tiempos de cada municipio, está permitiendo una gran variedad de actuaciones en distintos ámbitos apostando por la sostenibilidad, la calidad de vida y la perspectiva de género”.