Unas válvulas antirretorno evitarán que las crecidas del río inunden Polinyà a través del colector

La Generalitat y el Ayuntamiento de Polinyà del Xúquer han iniciado los trabajos con el objetivo de minimizar el impacto de las inundaciones en el municipio, que se vio afectado por las riadas del pasado 29 de octubre de 2024. La actuación consiste en la instalación de dos válvulas antirretorno para evitar que una crecida del Xúquer acabe inundando el casco urbano a través de la red de colectores, que en la actualidad cuentan con un punto de alivio al río en caso de episodios de fuertes precipitaciones que no pueda absorber la depuradora.

Esta actuación, que cuando esté ejecutada evitará una inundación en la localidad, forma parte de la iniciativa puesta en marcha por la Vicepresidencia segunda para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio para que los consistorios puedan agilizar la contratación de emergencia de las obras necesarias tras las riadas del pasado mes de octubre, según ha informado la administración autonómica.

En concreto, la actuación consiste en la instalación de dos válvulas antirretorno para la protección frente a inundaciones en el punto de alivio del sistema unitario de la red al río Xúquer. Las primeras actuaciones se han iniciado tras la firma del acuerdo con el Ayuntamiento de Polinyà del Xúquer, y tiene el objetivo de garantizar que infraestructuras esenciales que eviten nuevos problemas derivados de posibles lluvias intensas. El ayuntamiento también ha confiado a la conselleria la sustitución de las compuertas que forman parte del sistema de protección, mientras que tiene previsto incluir en los proyectos que financia el ministerio la instalación de un sistema de bombeo complementario que permita evacuar el agua del casco urbano cuando debido a la crecida del río se tengan que cerrar los colectores.