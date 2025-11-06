El alcalde de l'Alcúdia denuncia la divulgación de un cartel de "Se busca vivo o muerto" con su foto

El alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom, ha presentado este jueves una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil para que se investigue el origen de un cartel con su fotografía y la leyenda «Se busca, vivo o muerto. Recompensa en efectivo $ 1.000.000». «Llevo meses sufriendo todo tipo de acoso e insultos a través de las redes sociales y esto es lo último que me faltaba, no puedo cogerlo como una broma, hay que decir basta», ha manifestado a Levante-EMV. Se da la circunstancia de que Salom se encuentra de baja médica y un reciente intento de reincoporarse de forma voluntaria provocó una recaída y que los facultativos le aconsejaran que volviera a coger la baja laboral . L’Alcúdia es uno de los municipios de la Ribera que sufrió las inundaciones más graves por el desbordamiento del río Magro en la dana de octubre de 2024.

El cartel con la imagen de Andreu Salom que ha motivado la denuncia. / Levante-EMV

Salom ha explicado que, aunque ha cerrado sus perfiles en las redes sociales, ha tenido conocimiento de que el cartel apareció el pasado fin de semana «colgado en un local de ocio» y que la fotografía del mismo ha circulado después de forma viral por los móviles. «No quiero ni puedo acusar a nadie, pero llegamos aquí como consecuencia de un clima de crispación y odio que se ha creado en una campaña perfectamente orquestada en lo personal y lo político que hay cortar porque la gente ve normal que se acose y burlen del alcalde y no lo podemos permitir».

Condena de los partidos

El gobierno de l’Alcúdia (PSOE) vive momentos delicados. Al desgaste propio de la gestión de la dana, sufre desde hace meses el derivado de una confrontación abierta con el PP con varios frentes. Los populares llegaron a pedir en julio la dimisión del alcalde y , en el pleno de octubre, consiguieron imponer la realización de una auditoría externa de la situación financiera municipal ante unos indicadores que la oposición (también Compromís) considera muy preocupantes. El ambiente político crispado se ha trasladado a las redes sociales.

Con todo, el PP de l’Alcúdia ya mostró el pasado domingo su «firme condena» tras tener conocimiento de la divulgación de este cartel de «Se busca» y se desmarcó del mismo. «Rechazamos cualquier forma de insulto, falta de respeto o ataque personal, sea contra quien sea. La política se tiene que basar en el respeto, el diálogo y la convivencia, nunca en la descalificación ni el odio», expusieron los populares en un mensaje en las redes sociales, en el que tmabién invitan a los ciudadanos y al resto de fuerzas políticas a «mantener unc lima de convivencia y respeto, porque sólo así podremos construir entre todos un pueblo mejor».

"A veces, cuando una persona lo da todo por los demás, se queda vacía por dentro" PSPV-PSOE de l'Alcúdia

También el PSPV-PSOE de l’Alcúdia ha condenado la aparición y divulgación de un cartel «ofensivo» que «ataca la dignidad» del alcalde, en lo que considera una campaña que tiene como objetivo «destrozar personalmente» a Salom. Los socialistas exponen en su publicación que l’Alcúdia ha vivido en el último año uno de los momentos más duros de su historia reciente con la dana que no sólo arrasó casas e infraestructuras, sino que también «dejó profundas heridas en las personas». En esta línea señalan que Andreu Salom «lo dio todo» en los momentos más críticos.

«Ataques injustos»

«Detrás de cada decisión, de cada noche sin dormir y de cada gesto de ayuda a nuestros había un ser humano que, como todos, tiene límites. Y a veces, cuando una persona lo da todo por los demás, se queda vacía por dentro», exponen los socialistas, al tiempo que inciden que, desde entonces, Salom «ha asumido con responsabilidad la presión de la gestión, las exigencias, los retrasos inevitables y también los ataques más duros e injustos que puede recibir un servidor público». «Ha intentado volver, pero la carga emocional y el desgaste le han pasado factura», agregan.

El PSOE de l’Alcúdia condena con firmeza estos hechos, proclama que «no todo vale en política» y que «no se puede convertir el sufrimiento en espectáculo ni utilizar la crítica para hacer daño, antes de lanzar un «basta ya». «La política tiene que servir para mejorar vidas no para destrozarlas», inciden.