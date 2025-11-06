Alzira celebra la seua XI edició de la Marató de Donació de Sang
Es celebrarà diumenge al salons Daurat i Àrab de la Gallera
Alzira viu la seua onzena Marató de Donació de Sang que organitza el Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana junt amb la Gallera Jove i en què col·labora la Regidoria de Salut Pública i que tindrà lloc el pròxim diumenge 9 de novembre de 2025.
Amb el lema ‘Uneix-te a la fàbrica de la vida, dona sang, dona plasma’, s’ha presentat hui en roda de premsa l’edició d’enguany que es durà a terme a l’emblemàtic edifici de la Gallera, concretament als salons Daurat i Àrab. Han assistit la regidora de Salut Pública, Lara Ferrer; Roberto Roig Oltra, cap de Servei d’Hemodonació del Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana, així com el president de la Gallera, Salva Collado i membres de la Gallera Jove.
La donació es farà el pròxim diumenge 9 de novembre en horari de 9.30 a 14 hores. Els requisits per a poder donar sang són: tindre entre 18 i 65 anys, pesar més de 50 kg i no anar en dejú. Les persones que en donen, rebran un detall per la seua implicació i participació.
La regidora de Salut i Benestar Animal, Lara Ferrer, ha manifestat: «Vull convidar-vos a vindre el pròxim diumenge a donar el vostre suport a esta iniciativa, perquè com ens diuen des del centre de transfusions, una donació salva tres vides. Cada any superem el rècord de l’edició anterior, esperem que enguany siga tot un èxit de participació».
Per la seua banda, el Dr. Roig ha recordat que enguany «és important participar-hi, ja que no hi ha millor regal d’amic invisible per Nadal que ser donant de sang».
Suscríbete para seguir leyendo
- «Jaume I falleció en València, pero es bueno que Alzira conserve la tradición oral porque la relación fue muy estrecha»
- El alcalde de Cullera, tras el anuncio de dimisión de Carlos Mazón: 'Ni vergonya, ni cavaller...
- Más del 80% de los productores de caqui alerta de la falta de materias activas para luchar contra las plagas
- Arrancan las obras de la anhelada ronda que sacará casi 9.000 vehículos al día de Carlet
- El emotivo reencuentro entre un voluntario de Almería y una afectada de Algemesí: 'No hay palabras para agradecer todo lo que han hecho
- La supresión de trenes por las obras irrita a los usuarios: 'Para un trayecto de 20 minutos sales de casa tres horas antes
- Un hotel amb encant a Cullera
- La Navidad recupera su brillo: Uno de los belenistas más importantes reabre su local en Algemesí