Alzira mantiene la reivindicación de un puente sobre el río para evitar los atascos diarios en el acceso norte

El gobierno de Alzira mantiene viva la reclamación de un nuevo puente sobre el Xúquer que permita desatascar el tráfico de su acceso norte. Las retenciones diarias en las horas de entradas y salidas de las empresas del polígono Carretera de Albalat no han encontrado una solución y una nueva infraestructura aliviaría la presión que sufre el tramo entre dicha carretera y la Ronda Norte (CV-43). Mientras llega dicha solución, que deberían financiar las administraciones supramunicipales, se trabaja en desarrollar alternativas que ayuden a mejorar la fluidez del tráfico.

«Alzira tiene un claro problema en sus conexiones, pero no es una cuestión que dependa solo del ayuntamiento», expone el concejal de Urbanismo, Andrés Gomis, que prosigue:«No nos olvidamos del puente que ya se reivindicó en pasadas legislaturas, entendemos que es una infraestructura necesaria que no puede quedar aplazada de forma indefinida porque limita la competitividad de la ciudad».

El edil reconoce que los intentos por aliviar el tráfico de la zona norte no han ofrecido los resultados deseados. Se habilitó un nuevo vial que evitaba el paso directo por la rotonda de Les Fulles para facilitar la salida de la ciudad para, más tarde, reordenar el tráfico junto al estadio Luis Suñer e incentivar el paso de vehículos desde la carretera de Albalat hacia dicho enlace. Sin embargo, los atascos se reproducen a diario. «Debemos abordar el problema desde un punto de vista más integral de la movilidad en la ciudad, pero necesitamos financiación externa, por lo que actuar a en el corto plazo es muy complicado», asevera Gomis.

Entre las soluciones que el ejecutivo local considera más fáciles de llevar a cabo se encuentra la promoción por parte de las empresas de planes de transporte alternativo mientras se incentiva, en paralelo, una movilidad más sostenible. Por ejemplo, compartir vehículos reduciría el tráfico y evitaría desplazamientos que tienen puntos de partida cercanos y el mismo destino.

Gomis también reconoce que, además del tráfico que genera la zona industrial, se debe tener en cuenta el que proviene del Hospital de la Ribera. Por un lado, «se han mantenido diversas reuniones con la gerencia y la Diputació de València para abordar la necesidad de realizar un estudio de movilidad que permita mejorar los accesos», recuerda el edil. Por otro, pone el foco en el desarrollo urbanístico fallido del Torrejó que el consistorio prevé impulsar de nuevo:«Estamos estudiando con los propietarios la forma viable de urbanizar la zona. Esto permitiría abrir un nuevo vial directo, que también serviría para aliviar el tráfico de la zona norte», asegura.

Con todo, estas últimas opciones verían la luz dentro de varios años mientras se reclama, nuevamente, la construcción de un nuevo puente entre la carretera de Albalat y la CV-42.