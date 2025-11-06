Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alzira recuerda a Eduard Hervàs

La Casa de la Cultura acoge el homenaje organizado por la Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública

La Casa de la Cultura de Alzira acoge un homenaje a Eduard Hervàs.

La Casa de la Cultura de Alzira acoge un homenaje a Eduard Hervàs. / Levante-EMV

Óscar García

Alzira

Alzira acogió ayer, dentro de la Semana por la Defensa de la Sanidad Pública, un acto en homenaje a Eduard Hervàs, quien fue coordinador y portavoz de la Plataforma por la Defensa y Mejora de la Sanidad Pública de la Ribera y que falleció en marzo de 2020.

El reconocimiento se inició con el sonido de la dolçaina y el tabalet a las puertas de la Casa de la Cultura, donde los familiares del homenajeado interpretaron algunas piezas de música en directo. A continuación, se proyectó un documento gráfico con imágenes de todos los ámbitos de reivindicación en los que participó Eduard, entre los que se encuentra la sanidad pública, la amnistía internacional, la dependencia, medio ambiente o educación.

Durante el acto, su hija, su sobrino, la Plataforma por la Sanidad Pública, la Plataforma de Dependencia, Amnistía Internacional, el Casal Jaume I de Carlet y Dones Juristes recordaron su figura.

El homenaje finalizó con las imágenes de Eduard a la salida del juzgado, cuando fue acusado por Ribera Salud de injurias, por una entrevista en el diario La Veu y con su último mensaje de despedida a las personas que le habían acompañado durante toda su vida.

A continuación, se interpretó la Muixeranga con las camisetas de la Plataforma por la Defensa y Mejora de la Sanidad Pública de la Ribera decorando el escenario.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. «Jaume I falleció en València, pero es bueno que Alzira conserve la tradición oral porque la relación fue muy estrecha»
  2. El alcalde de Cullera, tras el anuncio de dimisión de Carlos Mazón: 'Ni vergonya, ni cavaller...
  3. Más del 80% de los productores de caqui alerta de la falta de materias activas para luchar contra las plagas
  4. Arrancan las obras de la anhelada ronda que sacará casi 9.000 vehículos al día de Carlet
  5. El emotivo reencuentro entre un voluntario de Almería y una afectada de Algemesí: 'No hay palabras para agradecer todo lo que han hecho
  6. La supresión de trenes por las obras irrita a los usuarios: 'Para un trayecto de 20 minutos sales de casa tres horas antes
  7. Un hotel amb encant a Cullera
  8. La Navidad recupera su brillo: Uno de los belenistas más importantes reabre su local en Algemesí

Un vecino de Llaurí impulsa un pasaje del terror en el interior de Castellón

Un vecino de Llaurí impulsa un pasaje del terror en el interior de Castellón

Alzira recuerda a Eduard Hervàs

Alzira recuerda a Eduard Hervàs

El alcalde de l'Alcúdia denuncia ante la Guardia Civil carteles de "se busca vivo o muerto" con su rostro

El alcalde de l'Alcúdia denuncia ante la Guardia Civil carteles de "se busca vivo o muerto" con su rostro

La Pobla Llarga despide a una de sus profesoras más queridas: "Ha cuidado y ha acompañado a generaciones de niños"

La Pobla Llarga despide a una de sus profesoras más queridas: "Ha cuidado y ha acompañado a generaciones de niños"

El mensaje de Xavi Castillo al veto municipal por su parodia de El Ventorro: "Después de todo el follón vamos a Alginet"

El mensaje de Xavi Castillo al veto municipal por su parodia de El Ventorro: "Después de todo el follón vamos a Alginet"

Las obras del anhelado Palacio de Justicia de Alzira terminarán este mes

Las obras del anhelado Palacio de Justicia de Alzira terminarán este mes

Alzira celebra la seua XI edició de la Marató de Donació de Sang

Así será la nueva plaza que Alzira dedicará al industrial Luis Suñer

Así será la nueva plaza que Alzira dedicará al industrial Luis Suñer
Tracking Pixel Contents