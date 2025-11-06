Alzira recuerda a Eduard Hervàs

Alzira acogió ayer, dentro de la Semana por la Defensa de la Sanidad Pública, un acto en homenaje a Eduard Hervàs, quien fue coordinador y portavoz de la Plataforma por la Defensa y Mejora de la Sanidad Pública de la Ribera y que falleció en marzo de 2020.

El reconocimiento se inició con el sonido de la dolçaina y el tabalet a las puertas de la Casa de la Cultura, donde los familiares del homenajeado interpretaron algunas piezas de música en directo. A continuación, se proyectó un documento gráfico con imágenes de todos los ámbitos de reivindicación en los que participó Eduard, entre los que se encuentra la sanidad pública, la amnistía internacional, la dependencia, medio ambiente o educación.

Durante el acto, su hija, su sobrino, la Plataforma por la Sanidad Pública, la Plataforma de Dependencia, Amnistía Internacional, el Casal Jaume I de Carlet y Dones Juristes recordaron su figura.

El homenaje finalizó con las imágenes de Eduard a la salida del juzgado, cuando fue acusado por Ribera Salud de injurias, por una entrevista en el diario La Veu y con su último mensaje de despedida a las personas que le habían acompañado durante toda su vida.

A continuación, se interpretó la Muixeranga con las camisetas de la Plataforma por la Defensa y Mejora de la Sanidad Pública de la Ribera decorando el escenario.