Compromís denuncia el recorte del 70 % del profesorado de refuerzo en los institutos de la Ribera Alta

El portavoz de Educación de Compromís en les Corts Valencianes, Gerard Fullana, ha denunciado este jueves en Alzira que la conselleria ha recortado el 70 % del profesorado de refuerzo en la Ribera Alta -un 67 % en los institutos de Alzira -, lo que ha calificado como “el recorte en profesorado más grande de los últimos 20 años”; ha denunciado el retraso en acometer los nuevos colegios anunciados para sustituir a los dos centros más afectados por la dana en Alginet y Algemesí o la reforma del CEIP Les Comes de l’Alcúdia y la paralización de proyectos del Pla Edificant por parte de la Conselleria de Educación, entre los que ha destacado la reforma integral del colegio Blasco Ibáñez de Alzira, ya que el ayuntamiento espera desde hace más de un año la delegación de competencias para ejecutar una inversión estimada en 3,5 millones de euros.

Fullana ha visitado diferentes centros públicos de Alginet y Alzira antes de la reunión convocada en Benifaió con representantes de Compromís en los pueblos de la comarca.

La concejal de Educación en Alzira, Virtuts Piera, ha denunciado que los centros de la ciudad están sufriendo los recortes, tanto en la Escuela Oficial de Idiomas como la Escuela de Adultos, mientras señalaba que muchas unidades de primaria la ratio se ha aumentado hasta el máximo posible de 27 alumnos, un volumen que “sobrepasa” a directores y tutores y que, según ha señalado, “no se puede consentir”, ya que va en detrimento de la calidad educativa. Piera ha reiterado que Alzira necesita un nuevo colegio, aunque la petición choca con la falta de recursos de la conselleria, que también está demorando otros proyectos como la anunciada construcción del nuevo Colegio de Educación Especial Carmen Picó. “Si no se hace el Carmen Picó ni la reforma del Blasco Ibáñez que está pendiente desde 2018….”, ha reflexionado.

Gerard Fullana ha afirmado que “José Antonio Rovira, el peor conseller de Educación de la historia, sigue en el cargo a pesar de que el fatídico 29 de octubre de 2024, a mediodía, ya se estaba volviendo a casa totalmente despreocupado, mientras los centros educativos de Alginet, l’Alcúdia o Algemesí sufrían graves desperfectos y las comunidades educativas vivían un infierno. Este hombre es la mano derecha de Mazón y hoy sigue al frente de la Conselleria de Educación, dedicándose a recortar por todas partes, especialmente en profesorado de refuerzo en toda la Ribera Alta y en la construcción de centros educativos de la comarca”.

"55 millones paralizados"

El portavoz autonómico de Educación de Compromís ha explicado que “con la Conselleria de Educación en manos de Compromís se completaron 25 obras en la Ribera Alta y se dejaron tramitadas otras 50. Actualmente hay 55 millones de euros que planificó el gobierno del Botànic para continuar con la ampliación, mejora y construcción de escuelas e institutos en la Ribera Alta, y está todo prácticamente paralizado”, ha explicado Gerard Fullana.

El diputado de Compromís ha hecho especial mención a los centros de la comarca gravemente afectados por la dana del año pasado. Por un lado, el CEIP Blasco Ibáñez de Alginet, cuyos 400 alumnos asisten a clase en barracones, mientras la conselleria, hoy en día, ha ejecutado un 0 % de los 3,1 millones de euros presupuestados para este año. “La conselleria ni siquiera ha licitado los planos y, por tanto, lamentablemente, con el PP en la Generalitat, será muy difícil que los niños y niñas de esta escuela salgan de los barracones”, ha dicho Fullana.

“En la misma situación que la escuela de Alginet se encuentra el CEIP Carme Miquel de Algemesí, mientras que en l’Alcúdia, el CEIP Les Comes tiene inhabilitadas las aulas de Infantil y el gimnasio, y hoy en día la Conselleria aún no ha dicho qué hará ni tiene ningún presupuesto previsto”, ha añadido Gerard Fullana.

Otro de los recortes más preocupantes de este curso escolar es el que se ha hecho respecto al profesorado de refuerzo en los institutos públicos de la comarca, tal como se indica en la información que la conselleria se vio obligada a entregar a Compromís por vía parlamentaria.

De 65 profesores y profesoras en los institutos públicos de la Ribera Alta, este curso se ha pasado a 20, un recorte que supone el 70 %.

En el caso de Alzira, se ha pasado de 11 a 3 docentes con este perfil y, por instituto, la capital de la Ribera Alta ha perdido dos docentes de refuerzo en el IES Rei en Jaume, pasando de 3 a 1; el IES José María Parra ha pasado de 4 a 1 docente de refuerzo, al igual que el IES La Murta.