Fivamel regresa en Montroi con 45 puestos relacionados con el sector apícola

Miel, polen, propóleos, jalea real e incluso cera de abeja, todo ello aplicado a la alimentación, la salud natural y la cosmética es lo que se encontrarán los visitantes que visiten este fin de semana Montroi, en cuyos alrededores se concentran la mayor cantidad de empresas y negocios vinculados al mundo de las abejas.

Después de la frustración que pudo generar el año pasado no haber podido celebrar la feria del modo completo debido a los efectos causados por las lluvias torrenciales acaecidas en octubre, el equipo de gobierno ha vuelto a reconstruir una colmena de actividades para que el pasado apícola de Montroi resurja de nuevo.

El alcalde de la localidad, Manuel Blanco, ha destacado que “Fivamel es un clásico de las ferias prenavideñas. Una ocasión inigualable para ir adquiriendo las mieles, los turrones, los licores y todo lo que de bueno y mucho nos dan las abejas. Además, con la bajada de la temperaturas, la miel y los propóleos se convierten en una arma imprescindible para hacer frente al invierno”.

Los visitantes podrán disfrutar del 7 al 9 de noviembre de los más de 45 puestos de alimentación, cosmética y decoración vinculada al sector apícola; recorrer las calles con las paradas de artesanía o asistir a las múltiples exposiciones artísticas en las que colabora el Fotoclub Alcalans para adentrarse en el maravilloso mundo de las abejas melíferas o recordar los efectos de la dana en esta localidad que sufrió daños devastadores en su casco urbano y urbanizaciones.

El sector apícola, además, volverá a recobrar protagonismo durante la mañana del sábado, cuando se espera que los ponentes de la Cooperativa Melazahar, Cesar Cortés, Doctorando en Veterinaria y apicultor profesional, y el presidente de ADS Levante, Vicente Pradas, den a conocer a los asistentes en el salón de sesiones del ayuntamiento los efectos que está teniendo en el sector la irrupción de la “vespa velutina”, una especie invasora que amenaza con exterminar la abeja melífera autóctona. Acto seguido, en el mismo lugar se celebrará una charla-coloquio sobre el futuro del sector.

También habrá diversión como los talleres de miel para jóvenes con edades comprendidas entre los 10 y los 30 años, dentro del programa “Ruta Jove”, espectáculos teatrales e incluso un “tardeo” musical organizado por la Falla de Montroi.

Será el domingo, no obstante, el día grande de la feria con la celebración de la XXIX edición del Concurso Nacional de Mieles de naranjo, romero y milflores. Los apicultores conservan para este certamen sus mejores cosechas, con el fin de someterlas a la apreciación de un jurado que deliberará sobre las que, en su opinión, reciben el tratamiento de ser las mejores mieles valencianas. En el mismo acto, se rendirá homenaje al empresario Filiberto Senchermés Sanz, quien, de manera póstuma, recibirá el galardón “Abelleta d’Or”, que concede el Ayuntamiento de Montroi a las personas y entidades que han trabajado a favor del sector apícola.

Durante todo el fin de semana, miles de visitantes recorrerán las calles y plazas de Montroi atraídos por el zumbido de las abejas, pero sobre todo por la dulzura de las mieles, los turrones, los pasteles y los licores que anteceden a la navidad. El ayuntamiento, como es habitual, fletará una línea de autobuses para asociaciones y colectivos, el popular “Busmel” para que los visitantes que carezcan de vehículo propio puedan disfrutar de las mieles del éxito de esta feria.