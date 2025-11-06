El mensaje de Xavi Castillo al veto municipal por su parodia de El Ventorro: "Después de todo el follón vamos a Alginet"

"Después de todo el follón vamos a Alginet". Con estas palabras, el humorista Xavi Castillo se ha dirigido a las cerca de 500 personas que mañana disfrutarán de su parodia de El Ventorro en el Teatre Modern de la localidad.

El cómico fue vetado por el Ayuntamiento de Alginet por, en palabras de la alcaldesa Elia Ferrer (PP), "su contenido político". Sin embargo, los tres grupos de la oposición, PSPV, Cercle Idea y Compromís, decidieron reprogramar el espectáculo para este viernes 7 de noviembre.

En el vídeo, el humorista ha pedido a los asistentes que "traigan bocatas porque no sabemos qué puede pasar con todo lo que está cayendo esta semana". El cómico ha dejado entrever que, durante el espectáculo, no se olvidará de la dimisión de Mazón o la citación de Vilaplana.