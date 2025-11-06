Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El mensaje de Xavi Castillo al veto municipal por su parodia de El Ventorro: "Después de todo el follón vamos a Alginet"

El humorista, que agotó las entradas en pocos días tras ser reprogramado por los tres partidos de la oposición, actúa mañana en la localidad

El humorista Xavi Castillo.

El humorista Xavi Castillo. / Levante-EMV

Levante-EMV

Alzira

"Después de todo el follón vamos a Alginet". Con estas palabras, el humorista Xavi Castillo se ha dirigido a las cerca de 500 personas que mañana disfrutarán de su parodia de El Ventorro en el Teatre Modern de la localidad.

El cómico fue vetado por el Ayuntamiento de Alginet por, en palabras de la alcaldesa Elia Ferrer (PP), "su contenido político". Sin embargo, los tres grupos de la oposición, PSPV, Cercle Idea y Compromís, decidieron reprogramar el espectáculo para este viernes 7 de noviembre.

En el vídeo, el humorista ha pedido a los asistentes que "traigan bocatas porque no sabemos qué puede pasar con todo lo que está cayendo esta semana". El cómico ha dejado entrever que, durante el espectáculo, no se olvidará de la dimisión de Mazón o la citación de Vilaplana.

