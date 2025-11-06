El Nou Bàsquet Alzira se rehace con dos triunfos consecutivos

Con el triunfo del sábado sobre el Campello por 66-83 y el miércoles contra Benidorm (93-55), el Gasexpress Nou Bàsquet Alzira se ha rehecho de la debacle sufrida la semana pasada ante el líder invicto, Calp, que le ganó 63-88 en feudo alzireño. Los discípulos de David Folch se sitúan hasta el fin de semana segundos con un partido más que el resto. Como máximo acabarían cuartos.

La victoria en El Campello se gestó en la primera parte, con dos cuartos perfectos que finalizaron 25-48 a favor de los ribereños. En un equipo que todos aportaban, destacó el acierto anotador de David Díaz y el liderazgo, una vez más, de Iván Lerín. Con 23 puntos de ventaja, en el tercer cuarto hubo la lógica relajación y los alicantinos llegaron a situarse a diez. Las tres faltas de Carlitos y Héctor obligaron a poner una defensa en zona que permitía al Campello encestar más. Sin embargo, dos triples de Matevz devolvieron la tranquilidad.

Folch tiene ahora problemas con la altura del equipo. El argentino Tomás Mondini sigue sin poder solucionar los problemas burocráticos que le impiden cruzar el charco mientras que Kike Camarasa se ha lesionado para toda la temporada y Vincent se lastimó el cuádriceps contra el Calp. “Seguimos tirando de Pablo Balaguer, que ya lo considero un jugador del primer equipo, y Carlitos que aunque no es un cinco, lo reubicamos de pívot por su altura”, explicó Folch.

En la noche del miércoles, el Benidorm, que pidió adelantar el partido por sus fiestas patronales, no fue rival para los alzireños. En el primer cuarto ya perdía 28-10, ventaja que se aumentó a los 22 puntos en el descanso. Otro parcial de 43-27 remató el encuentro con un +38 en el que destacó el esloveno Matevz, que logró 35 puntos con 7 de 10 en triples y un 39 de valoración.

Por su parte, el Alginet cierra la tabla al perder el tercer partido, 90-73 en Altea. Los alginetenses jugarán el sábado en Dénia mientras que los alzireños no volverán a jugar hasta el sábado 15, cuando visitarán al Alcoi.