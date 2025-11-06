Las obras del anhelado Palacio de Justicia de Alzira terminarán este mes

Las obras del nuevo Palacio de Justica de Alzira estarán finalizadas este mes de noviembre, ya que su nivel de ejecución supera el 98 %. Así lo ha anunciado esta mañana la consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez, durante su visita a la actual sede judicial, situada en la plaza Sufragio.

El Consell ha inyectado 20.819.262 euros para esta actuación que superará los 21,1 millones de euros. La conselleria se encuentra rematando los acabados interiores, mientras que los pavimentos y los revestimientos verticales, junto con los falsos techos, ya están instalados. También se ha completado las mamparas de compartimentación e instalaciones principales, además de la señalética. Respecto a la envolvente, la conselleria ha detallado que las obras se encuentran acabadas, a la espera de los detalles finales. No obstante, su apertura, según fuentes presentes en la reunión, se demorará como mínimo un mes más, por lo que habrá que esperar a finales de año o principios de 2026 para visitar su interior.

Durante el encuentro, Nuria Martínez también se ha interesado por las necesidades del personal de la sede judicial y por el funcionamiento del nuevo modelo organizativo tras la implantación el pasado 1 de julio de la nueva Oficina Judicial de los Tribunales de Instancia, en el partido judicial de Alzira, por el que los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción y los Juzgados de Violencia sobre la Mujer se transformaron, respectivamente, en Secciones Civiles y de Instrucción Únicas, y Secciones de Violencia sobre la Mujer.

La consellera ha aprovechado para agradecer al personal de esta Administración de Justicia el esfuerzo efectuado en los últimos meses para adaptarse a diversas actuaciones a nivel normativo, tecnológico y de organización de recursos humanos, con el fin efectuar la transición al nuevo modelo organizativo judicial con éxito. "Con la próxima puesta en marcha del nuevo Palacio de Justicia de Alzira, dado que se va a terminar con la dispersión judicial existente y todos los órganos podrán operar a la vez en un mismo sitio, esperamos que la justicia sea cada vez más cercana y eficiente para los ciudadanos”, ha señalado.

Nuria Martínez ha estado acompañada por el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez; el presidente del Tribunal de Instancia, Francisco David Cabrera; la vocal de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Procuradores de Valencia, M.ª Pilar Sempere; la delegada en Alzira del Ilustre Colegio de Procuradores de Valencia, M.ª Ángeles Pons; la secretaria del Ilustre Colegio de Abogados de Alzira, Clara Real, y el diputado 3.º de la Junta del Ilustre Colegio de Abogados de Alzira, Eduardo Gimeno.