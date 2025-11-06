La Pobla Llarga despide a una de sus profesoras más queridas: "Ha cuidado y ha acompañado a generaciones de niños"
El ayuntamiento dedica unas palabras "llenas de cariño a una persona muy especial"
Levante-EMV
La Pobla Llarga ha recibido una triste noticia durante las últimas horas, que no sólo ha consternado al ayuntamiento, sino también a las distintas generaciones de alumnos y alumnas que cursaron sus primeros años en la escuela infantil El Castell.
El ayuntamiento ha comunicado el fallecimiento de Josefa Llinares, una persona que, como ha manifestado el consistorio, "ha formado parte del día a día de nuestra escoleta, compartiendo tiempo, sonrisas y dedicación". "Con su paciencia y su bondad, ha cuidado y ha acompañado a generaciones de niños y niñas de nuestro pueblo", manifiestan en el comunicado, donde comparten el dolor por su pérdida.
La Pobla Llarga reconoce que Josefa ha dejado un legado de amor para los pequeños, de trabajo bien hecho y de humanidad que "siempre recordaremos con agradecimiento y afecto". En cuestión de minutos, la publicación se ha llenado de muestras de cariño hacia Josefa, en las que han recordado algunas anécdotas durante su trayectoria, y para sus seres queridos tras su triste pérdida.
