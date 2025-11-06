La Ribera mantiene cerrados 17 edificios municipales un año después de las inundaciones

Los municipios de la Ribera afectados por las trágicas inundaciones del pasado 29 de octubre celebran cada reapertura y cada avance en la reconstrucción como una auténtica victoria. Sin embargo, 373 días después del desbordamiento del río Magro todavía queda mucho trabajo por acometer y muchos edificios por reconstruir. Concretamente, un total de 17 inmuebles municipales siguen cerrados más de un año después de la catátrofe. Los ayuntamientos trabajan a contrarreloj para presentar las memorias con el fin de iniciar los trabajos y, así, poder recuperar la imagen previa a aquella jornada.

Algemesí, epicentro de la catástrofe en la Ribera, concentra el mayor número de infraestructuras municipales que todavía siguen cerradas. Ocho edificios no tienen fecha de reapertura ante los graves daños y los trámites burocráticos. Gran parte de ellos están situados en el barrio del Raval, el más golpeado por la catástrofe debido a su cercanía al río, por lo que deberán ser derribados. El consistorio deberá volver a construir la escuela infantil municipal Sis Xiquets y el centro de participación ciudadana. El alumnado del CEIP Carme Miquel fue reubicado tras la tragedia a la espera de que se construya el nuevo colegio, ya que la Conselleria de Educación ya ha derribado el antiguo centro. Este no es el único colegio que Educación reconstruirá, ya que Alginet tendrá que volver a edificar el CEIP Blasco Ibáñez, aunque, en esta ocasión, el nuevo colegio estará alejado del barranco y se prevé que esté listo para el curso 2028-2029.

A estas infraestructuras, que se reconstruirán con perspectiva frente a inundaciones, se suman los dos teatros y la biblioteca, que sufre desperfectos en el techo. El consistorio aprovechará estas obras para remodelar el espacio y ganar más capacidad, además de reconstruir el archivo bibliográfico. El alcalde de la localidad, José Javier Sanchis, ha explicado que el consistorio ya ha presentado la memoria al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, pero, en sus palabras, «es un proceso costoso porque hay muchas cosas que reconstruir».

El aparcamiento subterráneo de la Plaça del Mercat también se encuentra todavía vallado por, como ya informó este diario, la dificultad a la hora de gestionar las ayudas y acometer las obras de reconstrucción, ya que el 13 % de las plazas son de propiedad privada.

La piscina cubierta, por su parte, abrirá sus puertas a finales de noviembre tras las obras de acondicionamiento.

Los ayuntamientos se han visto obligados a priorizar unas obras sobre otras, por lo que los centros sociales y culturales han quedado en un segundo plano. Un año después de la riada, los consistorios se centran en estos edificios.

L’Alcúdia cuenta con dos edificios cerrados al público. Según explica la alcaldesa accidental, Àngels Boix, el ayuntamiento «trabaja en la reconstrucción para poder volver a la normalidad y que todos los edificios se puedan utilizar». El consistorio ha solicitado que se actúe mediante un contrato de emergencia en el edificio social del barrio de Montortal, en el que «se realizan acciones para los niños en riesgo de vulnerabilidad alta». «Es un edificio que nos preocupa», insiste. A él se suma el Àgora Jove, en el que se realizan actividades juveniles. Durante este año, l’Alcúdia ha reprogramado estas iniciativas en otros espacios de la localidad.

Zonas deportivas

A los espacios culturales también se suma el cierre temporal de las zonas deportivas de algunas localidades. Las inundaciones provocaron daños en las pistas de atletismo de Guadassuar y Carlet. Guadassuar reabrirá su pista en diciembre tras una inversión de una reconocida empresa. La localidad también mantiene cerrado el parking municipal, con cerca de 110 plazas y cuyo coste asciende a cerca de 400.000 euros, el edificio «Punt Jove» y el auditorio. En este último caso, la rehabilitación se sitúa en torno al millón de euros, ya que también deben llevarse a cabo obras de accesibilidad.

El paso del tornado, por su parte, arrasó la zona deportiva y la piscina de verano de Alginet. La reconstrucción del polideportivo se prolongará cerca de 18 meses, por lo que podrá estar reabierto a mediados de 2027, aunque se prevé que el público pueda volver a disfrutar dse la zona de baño en verano de 2026. El coste asciende a 7,2 millones de euros.