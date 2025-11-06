Así será la nueva plaza que Alzira dedicará al industrial Luis Suñer

El Ayuntamiento de Alzira ha presentado el diseño de la nueva plaza que se dedicará al empresario Luis Suñer, un proyecto que recupera el solar de la antigua gasolinera situada a la confluencia de la avenida Luis Suñer y la calle Riola para transformarlo en un espacio verde de encuentro ciudadano.

Perspectiva de los dos itinerarios peatonales diseñados. / Levante-EMV

El proyecto nace con la voluntad de rendir homenaje a la figura del industrial y de dotar esta zona de Alzira de un entorno "amable, accesible y sostenible". El diseño organiza el espacio en diferentes áreas de estancia, vegetación y recorrido, y genera una plaza abierta hacia la avenida principal y más protegida hacia la calle Riola. A la esquina se ha plantado un árbol de gran porte como elemento simbólico, donde se situará el busto de Luis Suñer, mientras que el resto del ámbito se ajardina con vegetación de bajo porte y especies autóctonas, que favorecen la visibilidad, la sombra y el confort ambiental. También se ha intentado tener en cuenta las nuevas necesidades derivadas de la emergencia climática, teniendo un alto porcentaje de la superficie ajardinada y permeable, para disminuir la escorrentía del agua de lluvia, según explican fuentes municipales.

El proyecto incorpora dos recorridos principales peatonales: uno que garantiza el acceso y salida de los vecinos del edificio colindante que recae sobre la plaza, y otro que conecta la calle Riola con la avenida Luis Suñer, el cual prevé la futura creación de un paso de peatones que mejoro la conexión transversal del barrio.

Se prevé plantar un árbol de gran porte en la esquina que confluye con la avenida. / Levante-EMV

Con el fin de fomentar la movilidad sostenible, se ha dispuesto un aparcamiento para bicicletas integrado en el diseño de la plaza, dada la demanda existente en este punto de la ciudad. La plaza Luis Suñer se concibe así como una nueva zona verde en el tejido urbano, un espacio de convivencia, memoria y futuro.

El proyecto se presentará esta tarde en el local de la Asociación de Vecinos de l'Alborxí, donde el alcalde, Alfons Domínguez; el concejal de Hacienda, Contratación y Urbanismo, Andrés Gomis, junto con el personal técnico del área de gestión del territorio, darán a conocer todos los detalles del diseño y las fases previstas de ejecución.

Gomis ha señalado que el diseño de la nueva plaza ha querido recoger las necesidades y demandas del vecindario del barrio, a través de diferentes reuniones mantenidas durante estos meses. A partir de este diseño, se está trabajando en la elaboración del proyecto de cara a poder ejecutarlo durante el año que viene.

Por su parte, el alcalde, Alfons Domínguez, ha destacado que “después de muchos años y de muchas gestiones, conseguimos cerrar una etapa y acabar con la contaminación del suelo de este espacio. Ahora, avanzamos junto con el vecindario con el que será una esta nueva plaza, una zona verde que servirá de homenaje a la figura de Luis Suñer y un lugar de encuentro y convivencia para el vecindario. Al ser un espacio con sombra, funcionará como refugio climático de exterior. Este proyecto simboliza la transformación de este solar, en un lugar lleno de vida para el barrio, que representa el modelo de ciudad que volamos: más verde, más amable y pensada para las personas”.

Durante los últimos ocho años, se ha avanzado para resolver un problema que se arrastraba desde hacía dos décadas. Después de veinte años con problemas de contaminación del suelo, el ayuntamiento adquirió el terreno e inició las gestiones necesarias para conseguir su descontaminación. Este proceso, que culminó a finales de 2024, ha permitido recuperar un espacio que había sido declarado como el primer suelo contaminado de la Comunitat Valenciana, y que ahora se transforma en una nueva zona verde y de convivencia ciudadana.