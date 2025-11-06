Un vecino de Llaurí impulsa un pasaje del terror en el interior de Castellón

Cirat se transforma este próximo 8 de noviembre en un escenario de sustos, emociones y diversión para todos los públicos. El pequeño municipio del Alto Mijares celebra una nueva edición de su ya consolidado pasaje del terror, una cita que cada año atrae a centenares de visitantes y que se ha convertido en uno de los eventos más singulares del interior castellonense.

Entre los impulsores de esta iniciativa destaca la figura del vecino de Llaurí Miguel Ángel Ferri, reconocido campeón de "bodypainting" en el Beauty Forum Valencia 2023, quien desde hace tres años forma parte esencial de la organización. Ferri se encarga de realizar los espectaculares maquillajes de los personajes del pasaje, además de colaborar en la dirección artística y en el montaje de esta experiencia que combina creatividad, implicación vecinal y un ambiente sobrecogedor.

Esta actividad comenzó hace una década como una propuesta improvisada de un grupo de amigos que, durante el puente de Todos los Santos, decidieron disfrazarse para asustarse mutuamente. Aquella iniciativa espontánea fue creciendo hasta convertirse en una tradición popular que hoy moviliza a unas 50 personas voluntarias y atrae a más de 600 visitantes procedentes de municipios cercanos.

Uno de los maquillajes realizado por el vecino de Llaurí. / Levante-EMV

Cada edición presenta una temática diferente, y este año los asistentes se adentrarán en un “lejano oeste” lleno de vaqueros, indios y misteriosos personajes. Las calles de Cirat se oscurecen y se transforman en un auténtico decorado cinematográfico, donde cada esquina guarda una sorpresa.

Además, el evento se ha consolidado como una experiencia intergeneracional, ya que combina la adrenalina del recorrido nocturno con actividades diurnas como el mercado terrorífico artesanal, el truco o trato infantil y, como novedad este año, un pasaje del terror adaptado para niños en las escuelas del pueblo.