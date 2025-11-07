Las aplaudidas palabras de la diputada y exalcaldesa de Algemesí en la comisión de la dana: "No queremos imaginar qué gobierno tendremos"

La comisión de la dana en el Congreso está dejando frases y testimonios sobrecogedores. Las redes sociales se han volcado con las víctimas y han aplaudido algunos de los discursos. Durante las últimas horas, se han compartido las declaraciones de la diputada socialista y exalcaldesa de Algemesí, Marta Trenzano, tras el relato de los damnificados.

Trenzano recriminó que una de las víctimas tuviera que pedir a los diputados del PP que "aplaudieran cuando se han pasado un año aplaudiendo al negligente de El Ventorro sin que nadie se lo pidiera". "Y para postre las palabras que le dijo Aznar: 'Tú no vas a dimitir, el PP no va a cargar con los muertos, toda la culpa es de Sánchez'", lamentó la diputada, que afirmó que "no existe semántica suficiente para describir tanta aberración e infamia".

Durante su intervención, la diputada también cargó contra el futuro nuevo gobierno: "Si lo que hemos tenido ahora era el gobierno de los mejores, no quiero imaginar qué gobierno tendremos ahora".