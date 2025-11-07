"El cartel de 'Se busca' con la foto del alcalde era una broma de Halloween, pedimos disculpas"

“Fue una broma de una fiesta de Halloween que se ha ido de madre, sin ninguna intención de ofender ni hacer daño, pedimos disculpas al alcalde, al que siempre hemos tratado y trataremos con el respeto que se merece”. Son las palabra de un portavoz del local de ocio de l’Alcúdia en el que el pasado fin de semana apareció un cartel de “Se busca vivo o muerto. Recompensa en efectivo $ 1,000,000” con la foto del alcalde en el centro, ha provocado que Andreu Salom interpusiera el jueves una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil para que se investigara el origen después de que la imagen se divulgara por grupos de Whatsapp o redes sociales.

Fuentes del local explican que, con motivo de la fiesta de Halloween, se realizaron entre 15 y 20 carteles similares con las caras de todo el personal del establecimiento, desde los Djs a los camareros pasando por los guardias de seguridad o los propietarios, y se incluyó uno con la foto de Salom “como la persona más pública de l’Alcúdia, como se podía haber puesto la cara de Sánchez o Mazón, pero por guasa, como una tontería o una broma de Halloween sin más”, ha incidido este portavoz, que se ha mostrado sorprendido por las reacciones que se han producido y ha asegurado que desconocía que el alcalde se encontrara de baja médica. “Intuía que nos llamaría y que se uniría a la broma, porque es una chorrada, incluso la foto la habíamos cogido de su Facebook, pero no ha había ninguna intención de hacer daño, todo lo contrario, y por eso pedimos disculpas”.

Como ayer adelantó Levante-EMV el jueves en su edición digital, Andreu Salom presentó ese día una denuncia ante la Guardia Civil tras tener conocimiento de la existencia de este cartel y, a su vez, denunció que sufre desde hace meses “todo tipo de acoso e insultos” en las redes sociales que considera una campaña orquestada se debe parar. Tanto el PP como el PSOE, el partido de Salom, condenaron la realización del cartel y reclamaron respeto.

El local en el que apareció el mismo niega cualquier intención política.

La Guardia Civil ha abierto una investigación en la que ha citado a declarar a responsables del local.