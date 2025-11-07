El deporte vuelve a convertir a Sueca en el epicentro de la lucha contra el estigma en salud mental

Representantes de la Fundación SASM, que atiende a personas con enfermedad mental grave, y del Ayuntamiento de Sueca, han presentado este viernes el 7º Gran Fondo, Carrera y Caminata ‘Trencant Barreres per la Salut Mental’, una cita deportiva que cuenta habitualmente con una grandísima participación y cuyo objetivo es continuar avanzando para, «entre todos, conseguir una sociedad más inclusiva y consciente de la importancia de la salud mental», han señalado desde la organización.

La prueba, que se celebrará el domingo 30 de noviembre, ofrece a los y las participantes la posibilidad de elegir entre: el Gran Fondo, de 15 kilómetros; la Carrera, de 8,5 kilómetros; o la Caminata por un recorrido de 5,5 kilómetros. La salida de todas las pruebas tendrá lugar a las 09:30 horas, desde el Estadio Municipal Antonio Puchades, donde también estará ubicada la meta.

Las inscripciones pueden realizarse a través de la plataforma Cronorunner al precio de 12, 10 u 8 euros, según sean para el Gran Fondo, la Carrera o la Caminata.

«Animamos desde aquí a todas las personas interesadas a que se inscriban, ya que el plazo finaliza el día 23. Al mismo tiempo, quiero aprovechar para agradecer a todas las empresas colaboradoras sus aportaciones para conseguir la magnífica bolsa que se entregará a los y las corredores/as, así como los premios que se van a sortear. También nuestro agradecimiento por el avituallamiento que se va a ofrecer, haciendo una mención especial al servicio Mental Chef atendido por usuarios y usuarias de nuestra Fundación”, ha explicado Gerard Vallespí, trabajador de la Fundación SASM y uno de los organizadores de la prueba, quien ha finalizado su intervención animando a la ciudadanía a participar y confiando en volver a llegar a las 500 inscripciones “porque esta carrera no es una más, es una carrera que rompe barreras por la salud mental y contra el estigma”. Desde la Fundación, además, se destinará parte del dinero recaudado a una asociación sin ánimo de lucro que decidirán, como siempre, los propios usuarios y usuarias.

El alcalde de Sueca con delegación de Deportes, Julián Sáez, ha elogiado el trabajo que se realiza desde la fundación en todo tipo de iniciativas como esta prueba “que, por méritos propios, se ha ganado un lugar en el calendario anual de carreras que, por suerte, se celebran en nuestra ciudad. En estos siete años, ha conseguido un renombre y ser para muchos suecanos y suecanas, y corredores de otros lugares, una cita importante”. El alcalde ha explicado también que, desde la concejalía de Deportes, “hemos tratado de dar apoyo siempre a todas las actividades que nos propone la fundación, muy implicada con la sociedad suecana”, al tiempo que ha querido animar a la ciudadanía y visitantes a que participen en la prueba “que busca romper barreras y combatir el estigma en salud mental y, en esa línea, siempre tendrán al ayuntamiento a su lado”.

Por su parte, la concejal de Acción Social, Sari Sáez, ha querido agradecer “siempre el trabajo que realiza la fundación, no solo con las personas que atiende sino también con acciones como esta carrera que recaudará fondos para ayudar a otras asociaciones sin ánimo de lucro de la localidad”. La concejal ha remarcado que toda la sociedad merece las mismas oportunidades “y debemos concienciarnos y reivindicar los derechos de todas las personas que sufren algún tipo de trastorno mental, demostrando, una vez más, lo solidaria que es Sueca”.