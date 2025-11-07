Vaivén
Las falleras mayores de Alzira debutan en Instagram
Lluch Comins y Alba Furió comparten en su perfil algunos de los momentos más destacados de su reinado
Levante-EMV
Alzira
Las falleras mayores de Alzira, Lluch Comins y Alba Furió, vivirán este fin de semana uno de los actos más destacados de su reinado, en el que recibirán las bandas que las acrediten como las máximas representantes de la ciudad.
Ambas desean compartir cada uno de los momentos de este año con todo el colectivo fallero. Por ello, han decidido crearse una cuenta de Instagram, en la que compartirán algunas de las imágenes y vídeos de este año tan especial.
El perfil oficial, bajo el nombre @falleresmajorsalzira2026, recogerá algunos de los actos de este reinado, como ya hacen las falleras mayores de València para llegar a nuevos públicos.
Suscríbete para seguir leyendo
- «Jaume I falleció en València, pero es bueno que Alzira conserve la tradición oral porque la relación fue muy estrecha»
- Arrancan las obras de la anhelada ronda que sacará casi 9.000 vehículos al día de Carlet
- El alcalde de l'Alcúdia denuncia la divulgación de un cartel de 'Se busca vivo o muerto' con su foto
- El alcalde de Cullera, tras el anuncio de dimisión de Carlos Mazón: 'Ni vergonya, ni cavaller...
- Más del 80% de los productores de caqui alerta de la falta de materias activas para luchar contra las plagas
- Alzira concentra la mayor desigualdad económica en pleno centro urbano
- La supresión de trenes por las obras irrita a los usuarios: 'Para un trayecto de 20 minutos sales de casa tres horas antes
- La Navidad recupera su brillo: Uno de los belenistas más importantes reabre su local en Algemesí