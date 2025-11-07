Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vaivén

Las falleras mayores de Alzira debutan en Instagram

Lluch Comins y Alba Furió comparten en su perfil algunos de los momentos más destacados de su reinado

Una de las imágenes compartidas en Instagram.

Una de las imágenes compartidas en Instagram. / Levante-EMV

Levante-EMV

Alzira

Las falleras mayores de Alzira, Lluch Comins y Alba Furió, vivirán este fin de semana uno de los actos más destacados de su reinado, en el que recibirán las bandas que las acrediten como las máximas representantes de la ciudad.

Ambas desean compartir cada uno de los momentos de este año con todo el colectivo fallero. Por ello, han decidido crearse una cuenta de Instagram, en la que compartirán algunas de las imágenes y vídeos de este año tan especial.

El perfil oficial, bajo el nombre @falleresmajorsalzira2026, recogerá algunos de los actos de este reinado, como ya hacen las falleras mayores de València para llegar a nuevos públicos.

