Una fuga de gas en Algemesí moviliza a los bomberos

Los operarios trabajan en reparar el conducto dañado

Un grupo de operarios trabaja en la reparación de la fuga.

Un grupo de operarios trabaja en la reparación de la fuga. / Perales Iborra

Óscar García

Alzira

Una fuga de gas en una calle de Algemesí, detectada pasadas las nueve y media de la mañana, ha movilizado una dotación de bomberos y a agentes de la Policía Local.

Según han detallado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos, el aviso sobre la fuga se ha producido a las 9:38 de la mañana de este viernes. En él se alertaba del problema, que afectaba a un conducto situado en la calle Germanies.

Al lugar se han desplazado agentes del Policía Local, que han perimetrado la zona, y una dotación de bomberos del parque de Alzira, que ha ofrecido apoyo a los técnicos del gas, aunque se han retirado a lo largo de la mañana.

A pesar de haberse controlado la fuga, más de cinco horas después, los técnicos todavía trabajaban en la reparación del conducto.

