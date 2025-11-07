Una fuga de gas en Algemesí moviliza a los bomberos

Una fuga de gas en una calle de Algemesí, detectada pasadas las nueve y media de la mañana, ha movilizado una dotación de bomberos y a agentes de la Policía Local.

Según han detallado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos, el aviso sobre la fuga se ha producido a las 9:38 de la mañana de este viernes. En él se alertaba del problema, que afectaba a un conducto situado en la calle Germanies.

Al lugar se han desplazado agentes del Policía Local, que han perimetrado la zona, y una dotación de bomberos del parque de Alzira, que ha ofrecido apoyo a los técnicos del gas, aunque se han retirado a lo largo de la mañana.

A pesar de haberse controlado la fuga, más de cinco horas después, los técnicos todavía trabajaban en la reparación del conducto.