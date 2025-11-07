Un policía franco de servicio pilla a dos personas que intentaban robar en una vivienda de Alzira
Los agentes detuvieron en el lugar a uno de los individuos mientras que arrestaron al segundo cuando se intentaba esconder en el aparcamiento de la estación
Un agente franco de servicio pilló 'in fraganti' a dos hombres que presuntamente intentaban robar en una vivienda del barrio de Les Barraques de Alzira en la tarde del jueves.
Fue el propio agente el que avisó al servicio de emergencias y varias patrullas de la Policía Local se desplazaron hasta el lugar de inmediato.
A su llegada, los policías lograron detener a uno de los individuos en el mismo lugar del suceso. El segundo fue arrestado en el aparcamiento de la estación de Renfe cuando intentaba esconderse entre los vehículos.
Los dos detenidos, llegados desde otro municipio, fueron trasladados a las dependencias policiales, desde donde se iniciaron las diligencias correspondientes por un presunto delito de robo en grado de tentativa.
El concejal de Seguridad, Enrique Montalvá, destacó que la seguridad de los alzireños "es una prioridad absoluta para el gobierno municipal". "La rápida detención de estas dos personas es el resultado del excelente trabajo de nuestra policía", aseguró.
