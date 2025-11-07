La Ribera tendrá el domingo un campeón de la Copa Caixa Popular de raspall profesional. A las 11’15 en el trinquet de Xeraco están citados el trío Marrahí -de Castelló-, el alzireño Lorja y Néstor contra otro castellonero, Seve y Montaner. Se da la circunstancia de que, a finales de marzo, la final de la Lliga Caixabank ya tuvo los mismos protagonistas. Entonces Lorja, junto a Iván y Ricardet ganaron la final a Montaner y Seve que jugaban con el que ahora es compañero del alzireño, Néstor.

Estos dos equipos, que representan a los ayuntamientos de Ontinyent y Castelló, se jugaron el tercer lugar que daba el pase directo a las semifinales en la última jornada. El triunfo del trío por 25-0 relegaba a los castelloneses al quinto puesto por diferencia general de puntos. Montaner y Seve tuvieron que eliminar posteriormente a Diari y Tonet IV para acceder a las semifinales. Al final de estas, los finalistas han eliminado al campeón y subcampeón de una fase de grupos que estuvo muy igualada con cinco de los seis equipos separados por solo dos puntos.

Montaner y Seve llegan a la final con una partida menos en sus piernas. Tras perder la ida de la semifinal contra los campeones de grupo, Salelles, Raúl y Alejandro 10-25, ganaron la vuelta 25-5. Por su parte, Marrahí, Lorja y Néstor ganaron la ida 25-15 que Vicent y Brisca empataron en el trinquet de Guadassuar. Este sábado, los ribereños se impusieron en el desempate 25-10 en una partida que estuvo igualada hasta el 10-10. La pareja acusó el esfuerzo y el trío azul ganó con relativa facilidad los tres juegos definitivos.

El domingo, la pilota decidirá si Lorja se convierte en el primer alzireño que consigue en un año el doblete o Montaner y Seve vengan la derrota en la final de liga.