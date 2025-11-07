Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Ribera tendrá el domingo un campeón de la Copa Caixa Popular de raspall profesional

El equipo de Castelló se enfrenta al de Ontinyent, en el que compiten el alzireño Lorja y el castellonense Marrahí

El trío Néstor, Marrahí y Lorja.

El trío Néstor, Marrahí y Lorja. / Levante-EMV

David Chordà

Alzira

La Ribera tendrá el domingo un campeón de la Copa Caixa Popular de raspall profesional. A las 11’15 en el trinquet de Xeraco están citados el trío Marrahí -de Castelló-, el alzireño Lorja y Néstor contra otro castellonero, Seve y Montaner. Se da la circunstancia de que, a finales de marzo, la final de la Lliga Caixabank ya tuvo los mismos protagonistas. Entonces Lorja, junto a Iván y Ricardet ganaron la final a Montaner y Seve que jugaban con el que ahora es compañero del alzireño, Néstor.

Estos dos equipos, que representan a los ayuntamientos de Ontinyent y Castelló, se jugaron el tercer lugar que daba el pase directo a las semifinales en la última jornada. El triunfo del trío por 25-0 relegaba a los castelloneses al quinto puesto por diferencia general de puntos. Montaner y Seve tuvieron que eliminar posteriormente a Diari y Tonet IV para acceder a las semifinales. Al final de estas, los finalistas han eliminado al campeón y subcampeón de una fase de grupos que estuvo muy igualada con cinco de los seis equipos separados por solo dos puntos.

Montaner y Seve llegan a la final con una partida menos en sus piernas. Tras perder la ida de la semifinal contra los campeones de grupo, Salelles, Raúl y Alejandro 10-25, ganaron la vuelta 25-5. Por su parte, Marrahí, Lorja y Néstor ganaron la ida 25-15 que Vicent y Brisca empataron en el trinquet de Guadassuar. Este sábado, los ribereños se impusieron en el desempate 25-10 en una partida que estuvo igualada hasta el 10-10. La pareja acusó el esfuerzo y el trío azul ganó con relativa facilidad los tres juegos definitivos.

El domingo, la pilota decidirá si Lorja se convierte en el primer alzireño que consigue en un año el doblete o Montaner y Seve vengan la derrota en la final de liga. 

