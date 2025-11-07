La València més fosca inspira el ‘true crime’ que assoleix el premi de novel·la d’Alzira
Carme Cardona s’alça amb el guardó de novel·la amb l’obra «Les síl·labes del teu nom» i Eusebi Ayensa i Joan Carles Ventura, amb el d’assaig i narrativa juvenil, respectivament.
Alzira torna a convertir-se un any més en l'epicentre de la literatura amb la celebració dels Premis Literaris Ciutat d'Alzira. El Gran Teatre de la ciutat ha acollit una nova edició, que, a la vegada, ha estat marcada per l'aniversari de les tràgiques inundacions del passat 29 d'octubre, on el sector cultural i literari es van vore greument afectats. La gala també ha sigut motiu de celebració amb el 40 aniversari de Bromera, principal organitzador junt a l'Ajuntament d'Alzira.
"Les síl·labes del teu nom", de l'escriptora Carme Cardona, s'ha alçat amb el Premi de Novel·la Ciutat d'Alzira. Cardona aborda, a través del 'true crime' amb pols de gènere negre, una mirada crítica sobre la València contemporània. Eusebi Ayensa, per la seua banda, ha aconseguit el Premi Assaig amb "Per què Grècia, avui?", on reivindica la vigència de la Grècia moderna i clàssica en la cultura contemporània amb erudició i lucidesa.
En esta 37ena edició, on s'han premiat huit modalitats amb un total de 74.000 euros i la publicació de les obres, també s'ha reconegut el treball de Vicent Silvestre, dins la categoria Premi de Narrativa Infantil, per la seua obra "El monstre del Cocudoboco", on a través del joc amb el llenguatge i la imaginació, es realitza una aventura pirata d'alta volada per posar en valor la cooperació i la inclusió.
El Premi de Teatre Palanca i Roca ha sigut per a Josep Julien i Ros amb "Totes les flors", una peça de gran potència dramatúrgica protagonitzada per dues dones que juga amb l’ambigüitat i indaga en la intimitat, la violència i la culpa col·lectiva.
"Realitat viral", de Joan Carles Ventura, ha obtés eI Premi Carme Miquel de Narrativa Juvenil, on s'aborda la cara fosca d’internet i els somnis quimèrics de notorietat que atrapen els adolescents; mentre que el Premi de Poesia Ibn Hafaja ha reconegut l’obra "La impermanència de l’ésser", de Maria Carme Arnau, un poemari musical i rigorós que explora espiritualitat, temps, memòria i transcendència amb una arquitectura formal acurada.
El Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General, que arriba a la 31a edició, ha recaigut en l’obra "Alicia y Benito contra Eva. Un recorrido por los secretos de la criptografía", de José Nicanor Alonso Álvarez i Miguel Ángel Mirás Calvo. A través d'esta obra, els autors apropen la criptografia amb relats d’alt valor simbòlic sense renunciar al rigor. A més, el jurat ha decidit declarar com a finalista "Ecos de l’univers violent", de Manel Perucho Pla.
Una de les sorpreses de la nit s'ha produït quan s'ha anunciat que el Premi Internacional Enric Solbes d’Àlbum Il·lustrat quedava dessert, ja que el jurat ha considerat que els originals presentats no tenien la qualitat suficient.
A l'inici de l'acte, conduït per la presentadora Maria Juan, els germans Penalba han interpretat "Vetlatori" per a retre homenatge a les víctimes de la dana. Per altra banda, també s'ha posat en valor el treball i l'esforç de Bromera, que patiren les inundacions i estan pendents dels pagaments del consorci en relació amb els 300.000 exemplars perduts. Sandra Capsir, subdirectora del grup, ha volgut destacar el paper de l'editorial. "Tenim molt clar d’on venim i cap a on volem anar. Seguirem sent una editorial que deixa petjada en la societat valenciana i que potencia els valors que un dia donaren sentit a la seua creació. Si una cosa hem aprés en aquests 40 anys és que la cultura no es rendeix. Que la llengua no es negocia. I que els llibres són la millor trinxera contra l’odi i la ignorància", ha ressaltat.
Premi Didin Puig al voluntariat
Els homenatges i el record a la dana també ha estat present en l'entrega del Premi Didin Puig, on a votació popular, s'ha reconegut el treball de la Plataforma del Voluntariat per la dana.
A l'acte han assistit, Maria José Gálvez, Directora General del Llibre, el Còmic i la Lectura del Ministeri de Cultura; Miquel Nadal, Director General de Cultura de la Generalitat Valenciana; Ignacio Martínez Arrúe, Director General d’Ordenació Educativa; la diputada del Congrés Àgueda Micó; la presidenta de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, Verònica Cantó, o d’entitats com Escola Valenciana, Acció Cultural del País Valencià, el Col·legi Oficial de Documentalistes i Bibliotecaris, Creu Roja o Comissions Obreres. També han estat l'alcalde d'Alzira, Alfons Domínguez, i altres regidors del consistori.
