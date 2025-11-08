El Alzira FS viaja con ánimos renovados al 'Infierno de la Mancha' tras su primera victoria

El Family Cash Alzira FS afronta este sábado (20 h.) con ánimos renovadosel último partido de la novena jornada de liga. Visitará el “Virgen de la Cabeza”, apodado el Infierno de la Mancha, por su estruendosa afición. Es un rival al que no se le ganó en ninguno los dos partidos de liga disputados hace dos años. El apoyo de sus aficionados lo demostraron en el partido disputado en el Palau d’Esports entre semana, con una poco habitual presencia de tanto público visitante.

Los vinícolas han renovado casi toda su plantilla para no volver a quedarse fuera del play-off por el título como el año pasado. Dos de los fichajes son los exalzireños Álex Naranjo y Gustavão. “Han renovado su portería con Borja Puerta y Vandeson, ex del equipo Champions del Riga, que es muy bueno con los pies”, explica Braulio. A ellos se les une el cierre de la selección española Boyis, Alberto de ElPozo o los brasileños Torres y Lucas César. “La baja de Eloy Rojas la suplieron con Fonseca y en ataque, junto a nuestros ex mantienen a Carrasco”, añadió el alzireño.

Correal no podrá contar durante las próximas semanas con Darrieer. “Por suerte, no ha habido rotura y ‘solo’ tiene tocados los ligamentos de la rodilla”. Quixeré también iba a ser baja al ser convocado por la selección brasileña sub-23, pero el club alzireño ha logrado retrasar su marcha hasta el domingo. “El próximo sábado no podrá jugar contra Palma”, indicó Braulio.

El partido se podrá ver en abierto a través de CMM Play, el canal de la televisión de Castilla-La Mancha por internet.