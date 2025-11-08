La CHJ revela que el Magro superó en Carlet el caudal del Poyo y l’Horteta en Torrent

Las cifras del caudal que alcanzó el Magro a su paso por los municipios más afectados de la Ribera siguen estremeciendo 375 días después de la catastrófica dana que azotó decenas de localidades de la provincia de Valencia. A pesar de que Algemesí se convirtió en el epicentro de la catástrofe durante aquella trágica jornada, el volumen máximo del río se produjo en Carlet.

La Confederación Hidrográfica del Júcar cifra en 4.000 metros cúbicos por segundo el caudal del Magro a su paso por esta localidad. Este caudal, como indica el organismo de cuenca en el «Plan para la recuperación y mejora de la resiliencia frente a las inundaciones en el territorio afectado por la dana en la Comunitat Valenciana», supera todas las estimaciones realizadas en estudios hidrológicos previos. En otras palabras, la CHJ no cuenta con registros comparables a este dato desde que existen mediciones oficiales. El pico de caudal, a su vez, es equiparable al tsunami de 4.000 m3/s que golpeó Torrent. En la capital de l’Horta Sud, confluyen el Poyo y l’Horteta, por lo que la suma de ambos alcanza cifras similares al caudal que discurrió en Carlet. La última medición, antes de que agua se llevara el sensor instalado en Riba-roja de Túria, cifró el caudal del Poyo en cerca de 2.300 metros cúbicos por segundo.

A ello se sumó el caudal que discurre por otro barranco, que alimentó al anterior y llegó casi a duplicar su volumen. El barranco de l’Horteta, nacido en el término municipal de Turís, que registró 784,7 litros de lluvia durante aquel día. Este barranco carece de sensores, aunque los primeros estudios de la CHJ apuntaban que podría haber alcanzado 1.700 metros cúbicos por segundo.

A pesar del elevado caudal, el agua no inundó el casco urbano de Carlet, ya que, como recoge la CHJ, apenas se superó la rasante de la margen derecha. No obstante, el organismo de cuenca insta a buscar soluciones para la pista de atletismo situada dentro del cauce y sobreelevada algo más de 2 metros, ya que esta tuvo un efecto negativo al desviar la corriente hacia la parte izquierda del río, lo que «probablemente tuvo que ver con la erosión de la cimentación del puente situado unos doscientos metros aguas abajo». «Deben plantearse aquellas acciones que permitan que la pista de atletismo deje de ser un obstáculo al flujo de las aguas», insiste la CHJ.

En Montroi el caudal también fue bastante elevado aquella jornada, ya que la CHJ cifra el nivel máximo en esta localidad en 3.600 m3/s, por lo que las inundaciones afectaron parte del término municipal. Por su parte, en Catadau, Llombai y Alfarb el río no llegó a inundar los cascos urbanos, aunque en algunas zonas situadas aguas arriba llegó a duplicar el espacio ocupado por el cauce. Por ello, una de las medidas llevadas a cabo por el organismo de cuenca es ampliar el cauce del río a su paso por algunos municipios para evitar futuros desbordamientos. Esta situación provocó que el agua se llevara por delante parcelas cultivadas. Las poblaciones de Catadau y Llombai, por su parte, sufrieron inundaciones provenientes de los barrancos de la margen derecha del Magro, como recoge la CHJ.

Las cifras del caudal fueron muy similares en Guadassuar, aunque, en este caso, no existen datos concretos, ya que el sensor resultó dañado. La comisaria de aguas cifró en una charla celebrada en Alzira el pasado mes de mayo que en esta localidad el volumen máximo podría ser similar al de Carlet. El Magro sí que se desbordó en esta localidad. En el mismo documento, se estima que los máximos desbordados por la margen derecha hacia Guadassuar fueron 300 m3/s, mientras que los máximos que circularon desbordados por la margen izquierda atravesando la A-7 en dirección a la Albufera fueron de 1.800 m3/s .

Primeras riadas a las 19:15 h

El caudal del Magro a su paso por Algemesí provocó picos máximos de 1.400 m3/s, que provocaron que se inundara prácticamente toda la localidad al «no tener el encauzamiento del río suficiente capacidad». En este sentido, la CHJ recogía en su informe «Episodios de lluvias y avenidas del 28 de octubre al 4 de noviembre» que en el aforo de Huerto de Mulet el valor máximo registrado fue de 1.523 m3/s sobre las 3:35 h de la madrugada.

La situación comportó que, según se expone en este plan, sobre las 19:15 horas empezara a inundarse la población de Algemesí, es decir, casi una hora antes de que se enviara el ES-Alert.