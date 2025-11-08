La falta de cobertura aísla a vecinos y negocios del Mareny desde hace 4 meses

"¿Me oyes? Es que no se escucha nada". Son las palabras del alcalde del Mareny de Barraquetes, Jordi Sanjaime, al intentar contactar con Levante-EMV. Tras varios intentos, el primer edil logra comunicarse por teléfono con este diario, aunque la calidad de la llamada no es óptima y, en varias ocasiones, se entrecorta. Esta conversación de sólo unos minutos evidencia las dificultades a las que se enfrentan los vecinos y vecinas de esta localidad para comunicarse ante la falta de cobertura que sufren desde este verano.

La situación se inició a principios de julio, coincidiendo con la temporada estival y la llegada masiva de vecinos, turistas y visitantes. La falta de cobertura se agravaba todavía más durante el fin de semana, por lo que el consistorio relacionó la problemática con la masificación y la celebración de los dos festivales en Cullera. No obstante, la problemática se mantiene más de cuatro meses después. "No es la masificación porque ahora no hay tanta gente. Tampoco son los festivales porque ellos tienen sus repetidores y sus herramientas para facilitar la conexión de los asistentes", explica Sanjaime.

La falta de cobertura diaria y, por consiguiente, los problemas de conexión a internet no sólo dificultan la comunicación de los vecinos, sino que, como el propio alcalde explica, suponen un riesgo para la seguridad ciudadana, ya que los residentes no pueden contactar con los servicios de urgencia o con sus familiares si se produce una necesidad o una emergencia médica. "No pueden realizar una llamada vital por falta de cobertura. Es una situación de riesgo extremo en pleno 2025", lamenta el primer edil, quien manifiesta su preocupación por la presencia de gente mayor en el municipio que reside sola.

Los últimos episodios de fuertes lluvias del mes de octubre comportaron que no hubiese línea telefónica en el municipio, por lo que el propio Sanjaime y varios miembros del consistorio tuvieron que patrullar las calles para conocer la situación en la que se encontraban sus vecinos y comunicar cualquier novedad o medida llevada a cabo para proteger a la ciudadanía. "Aquellos días ni pudimos comunicarnos. Tuve que coger la emisora de la policía para ir avisando a la gente. Es un problema muy grave", reitera.

Una de las propietarias afectadas por la falta de cobertura. / Germán Caballero

A estos problemas se suman los perjuicios económicos, ya que los comercios de la localidad afrontan desde el verano, y casi a diario, fallos en sus datáfonos debido a la falta de línea telefónica. Los propietarios lamentan que esta situación daña la imagen de los comercios y afecta a los compradores. La hostelería también sufre esta falta de cobertura que, incluso, les imposibilita realizar reservar en sus locales a través de internet.

El ayuntamiento y los establecimientos se han puesto en contacto con las distintas compañías telefónicas, pero lamentan que no han obtenido ninguna solución. "Llamamos a la compañía y nos dicen que lo van a solucionar. Pasa un par de días, la situación va mejor y vuelve a fallar", explica Lucía Sarrió, que regenta una frutería en la localidad. Sarrió reconoce que la situación "se repite todos los días y se ha convertido en un auténtico problema". Añade: "Cuando estamos trabajando, tenemos que esperar a que vuelva la cobertura o los datáfonos van más lentos y nos toca cambiarlos. Tenemos que pedir a los clientes que esperen". De hecho, en alguna ocasión, esta propietaria ha tenido que tomar nota del coste de la compra y fiarse de los clientes.

Los propietarios de estos establecimientos recuerdan que la mayoría de compradores pagan las compras con tarjeta, por lo que "no podemos dejarles sin servicio". "No hay día que la cobertura vaya bien", insiste. La dueña de un horno situado a pocos metros también se suma a estas denuncias. En su caso, reconoce que la falta de cobertura empezó tras la dana del 29 de octubre de 2024 y, en sus palabras, "poco a poco ha ido empeorando y se acrecenta el problema en fin de semana".

Reunión con la subdelegación del Gobierno

El alcalde del Mareny se reunió hace unos días con el subdelegado del Gobierno en València, José Rodríguez, para trasladarle la problemática y buscar una solución. "Las compañías nos dicen que trabajan para solucionarlo, pero sigue igual. Te sientes impotente porque no puedes hacer nada, por lo que decidí acudir a ellos porque ya no sé a quién acudir", insiste.

El subdelegado, por su parte, se comprometió a estudiar las posibles vías de solución y a intervenir con las operadoras para paliar esta deficiencia. "Es un problema muy serio a todos los niveles. Desde el comercio hasta la seguridad, el teletrabajo o la salud porque no te puedes comunicar con nadie", concluye el primer edil.