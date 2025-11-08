La UD Alzira recibe en Venècia al líder

Después de la complicada semana vivida contra tres de los principales equipos del grupo, la UD Alzira ha afrontado una semana “limpia” para preparar otro importante encuentro. El domingo a las 17 h. recibirá en el Camp d’Esports Venècia al líder, el Athletic Club Torrellano. El equipo de la pedanía de Elx ha efectuado un cambio radical en su plantilla después de que la temporada pasada salvase la categoría en la última jornada. El nuevo director deportivo, el ex del Almería en Primera División y otros diez equipos en 2ª, Óscar Díaz, solo ha mantenido cinco jugadores de la pasada campaña y ha fichado 18, algunos veteranos como el Toro Acuña o Forniés, que el año pasado jugaba en el At. Balears. “La propiedad quiere tener muchos jugadores jóvenes que puedan promocionarse para dar el salto a equipos importantes, pero también quería reforzarlo con algunos veteranos que den la calma en el vestuario que muchas veces se necesita”, comentó Díaz. Los propietarios del club violeta tienen academias en África o Colombia.

El club alicantino no esperaba estar a estar alturas de temporada en la primera posición e invicto, aunque las miras sí son mucho más altas que el año pasado. “De hecho la pretemporada fue buena a nivel de entrenamientos, juego y resultados contra equipos de esta y una categoría superior”, añadió. Hace dos semanas, el club alicantino sorprendió con la destitución de José Manuel Mas con el equipo líder tras el segundo empate seguido sin goles contra Recambios Colón y Roda. “La propiedad y José Manuel tenían visiones distintas de cómo conducir el equipo, donde los dirigentes quieren apostar más por la gente joven”. Actualmente dirige el equipo el que era segundo de Mas, Andrés Gómez, que tiene la baja del lateral José Damián.

Por su parte, el Alzira ya podrá contar con su entrenador, Ramón Llopis, en el banquillo después de que el club haya abonado el contrato del anterior técnico, Sergio Paredes. Por el contrario, el burrianense tendrá un jugador menos con el que contar, el delantero Adi, que causó baja el pasado lunes. El sustituto del nigeriano sería Tanke, sin embargo, no se han podido superar esta semana los problemas burocráticos surgidos tras su paso por el fútbol islandés. Se confía que la próxima semana queden resueltos. Aún así, el delantero navarresino sufrió un golpe en el hombro en una sesión preparatoria que no le ha permitido entrenarse y tampoco podría ser convocado. Por lesión tampoco jugarán Roman ni Gomis.

Los abonados azulgranas podrán retirar hasta dos entradas por cinco euros cada uno. El coste de cada entrada en taquilla es que 10 €.

El Ath. Club Torrellano será el tercer club de esta pedanía que jugará en Alzira. En las temporadas 2001-02 y 2002-03 los azulgranas se enfrentaron al Torrellano CF con sendos triunfos 2-0 y 2-1. En la 2009-10 fue el Torrellano Illice con empate a uno tras gol del alcudiano Migue. El domingo jugará el club creado en 2012 y propiedad de un grupo empresarial colombiano.

No será este el último partido que se dispute en Venècia ya que está previsto que el encuentro ante el Roda también se dispute en este campo, lo que supondrá jugar cuatro partidos lejos del Luis Suñer Picó.

Un lance del partido entre el Castellonense y el Alzira, disputado en Venècia. / Ulisses Ortiz

Media hora después que el Alzira el Castellonense saltará al campo del Soneja. “Es un rival con menos puntuación de la que tendría que tener”, comentó el técnico ribereño, Iñaki Rodríguez. Los del Alt Palància son penúltimos con cinco puntos de 27 posibles. “Tienen jugadores que conocen bien la categoría que han de acoplarse con otros más jóvenes, que les van a dar la energía necesaria”. Cuatro de los cinco puntos los han logrado en El Arco. “En su campo son un rival difícil, que solo ha encajado tres goles. Tendremos que estar muy concentrados para ganarles, cosa que no han podido hacer equipos como el Villarreal C”, añadió el técnico albinegro que está seguro que “irán creciendo conforme avance la temporada porque con balón saben muy bien lo que tienen que hacer”. Iñaki tiene a toda la plantilla disponible con alguna duda.