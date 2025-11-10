Una ajustada derrota del Alzira FS para seguir creciendo

El Family Cash Alzira FS jugó mejor que nunca y perdió como casi siempre. “La valoración por no puntuar es negativa, pero considero muy positiva la personalidad que tuvo el equipo en una cancha muy complicada, contra un gran equipo”, comentó Braulio Correal al concluir el partido en Valdepeñas, donde el equipo perdió 1-0 ante Viña Albali.

Los locales se adelantaron a los dos minutos por medio de Álex Fonseca. “El conjunto hizo un gran esfuerzo, con una primera parte muy seria y disciplinada en la que dominamos buena parte de ella. Yunii, Rubi, Pablo García o Quixeré pusieron a prueba al meta vinícola.

En la segunda parte, las oportunidades se alternaron con protagonismo de ambos porteros. “Dentro de lo que cabe, estoy satisfecho porque fue el partido que menos picos de montaña rusa hemos tenido”, comentó el técnico alzireño, que también valoró positivamente “acabar la segunda parte sin faltas, señal que hemos trabajado bien”.

Yunii se encontró varias veces con el palo e incluso una inoportuna lesión a dos minutos para el final. Los ribereños arriesgaron el tramo final con portero jugador. Movieron bien el balón aunque faltó algún pase con peligro, hasta que al final, se engancharon dos disparos con poco ángulo.

En la clasificación todo sigue igual ya que los seis últimos perdieron sus encuentros. El próximo partido se disputará el sábado a las 13 h., transmitido por Teledeporte por lo que se jugará sobre la pista azul. El rival será el Illes Balears-Palma, que este domingo se ha proclamado como campeón del mundo por tercer año consecutivo.