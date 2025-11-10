Alzira afea el silencio del Consell a la petición de desbloquear el centro cultural Jaume I

El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, ha afeado al conseller de Cultura, José Antonio Rovira, la falta de respuesta a la última solicitud enviada para desbloquear el proyecto de construcción del centro cultural dedicado a Jaume I sobre los restos de la que fuera su vivienda durante sus múltiples estancias en la ciudad. El ayuntamiento reclamó, una vez más, la autorización para poder ejecutar la obra y, desde aquel 31 de octubre, no ha obtenido contestación alguna.

Para el gobierno local, la apertura del museo sobre la figura del histórico monarca del Reino de Valencia representaba el colofón con el que la ciudad, y también la Comunitat Valenciana al completo, homenajearían su legado en el 750 aniversario de su muerte. Pero todo hace indicar que el año 2026 pasará sin que esto sea posible.

Hace casi dos semanas, Domínguez instó a Rovira a organizar una reunión por segunda vez (ya lo hizo el pasado 13 de octubre) para buscar una solución al bloqueo que sufre el proyecto desde hace meses. En dicha ocasión, también se remitió a la conselleria un escrito del arquitecto del proyecto básico en el que dejaba clara su intención de retirar la denuncia que presentó, en enero, contra el proyecto de ejecución de la obra por desviarse del suyo y poner en riesgo el patrimonio. No obstante, desde principios de año, técnicos municipales y autonómicos han modificado el documento hasta alcanzar una versión que el Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la Universitat Politècnica de València consideró que generaba una menor afección sobre los restos arqueológicos de la Casa Real.

"Haber tenido la obra acabada el próximo 2026, como estaba previsto, habría sido un hito de gran relevancia para toda la antigua Corona de Aragón, pero no podemos hacer nada más", ha expresado Domínguez. Con todo, ha reiterado la voluntad del gobierno que encabeza de "hacer todo lo posible para que sea una realidad", aunque difícilmente podrá ser en los plazos deseados, lo que comportará que el ayuntamiento tenga que devolver una subvención europea de 2,3 millones de euros. "En Europa son mucho más serios que aquí. Tiempo había, pues llevamos cuatro años debatiendo con un gobierno autonómico y con otro, pero sigue sin ejecutarse", ha lamentado.

Asimismo, ha afeado al Consell su falta de colaboración para redondear la efeméride de la muerte de Jaume I a través de una actuación que permitiría recuperar una parte importante del legado del monarca de los valencianos: "Siempre se habla de la necesidad de invertir para conservar el patrimonio, pero ahora que teníamos el dinero para hacerlo, ni siquiera nos dejan".

La máxima autoridad municipal también ha hablado sobre las opciones de futuro. Por un lado, ha asegurado que el departamento jurídico del ayuntamiento "está estudiando los pasos a seguir" ante la situación de bloqueo y el riesgo de perder más de dos millones de euros. De igual modo, no ha descartado la posibilidad de ejecutar la obra con fondos propios, aunque se ha mostrado cauteloso al respecto: "Es cierto que tenemos una economía sana, cuando acabe el año esperamos haber devuelto el último de los préstamos que teníamos y nuestra deuda será cero. Podríamos asumir una obra así, pero es algo que deberíamos debatir con la población y con nuestros socios de gobierno".