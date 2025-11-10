Barrachina destaca en Alzira la colaboración de las cooperativas para retirar 50.000 kilos de fitosanitarios caducados

La Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, en colaboración con las cooperativas agroalimentarias de la Comunitat Valenciana, ha llevado a cabo la retirada de 50.000 kilos de productos fitosanitarios caducados en una actuación conjunta para garantizar la seguridad ambiental y la sostenibilidad del sector agrario. El conseller del área, Miguel Barrachina, afirma que esta iniciativa “forma parte del compromiso del Gobierno valenciano con una agricultura más segura, responsable y respetuosa con el entorno, para además facilitar a los agricultores la correcta gestión de estos residuos y el cumplimiento de la normativa en materia de protección medioambiental”.

Barrachina ha asistido en Alzira al acto de retirada de estos productos en la cooperativa Alzicoop, junto al presidente de la entidad, Francisco Clari, donde ha destacado que “gracias a este convenio damos una solución real, ágil y eficaz a un problema económico, social y medioambiental”. “Un total de 86 cooperativas participan en este proyecto, habilitando puntos de recogida donde los agricultores pueden entregar, de forma gratuita y anónima, los envases cerrados con restos de productos que deben ser retirados”, ha señalado. Por provincias, 20 pertenecen a la de Castellón, 55 a la de Valencia y 11 a la de Alicante.

El presupuesto de la Conselleria para este año es de 210.000 euros, un 60 % más que el pasado año, y para el próximo año se prevé la reedición de este convenio que permite que los puntos seleccionados sean de apilamientos temporales desde donde se evacúan a los gestores de residuos autorizados. “Se trata de un canal de entrega cercano, de un servicio ágil, de proximidad y gratuito, que permite a los agricultores desprenderse de forma sencilla y segura de las materias canceladas dentro de un circuito que garantiza su tratamiento de acuerdo con la legislación, y evitar así el vertido no controlado y la contaminación del medio ambiente”, señala Barrachina.

Hasta la fecha, se han retirado un total de 47.161 kilos de productos fitosanitarios caducados en las tres provincias, y se prevé alcanzar los 49.161 kilos al cierre del programa. Esta cifra supone un incremento del 68,5 % respecto al año anterior, cuando se retiraron 29.164 kilos, lo que refleja “el compromiso creciente del sector con la gestión responsable de estos residuos”.