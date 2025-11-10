El Castellonense se encarama al liderato con su séptima victoria consecutiva (0-1)

La séptima victoria consecutiva de la UD Castellonense junto al empate del Torrellano en campo de la UD Alzira ha encaramado a los albinegros a la primera posición del grupo 6 de Tercera RFEF. Los ribereños vencieron 0-1 al Soneja con un gol de Germán Lidón en el minuto 85. “Sabíamos que no debíamos confiarnos contra el ahora colista porque merecen más puntos de los que tienen en la tabla clasificatoria”, indicó el técnico Iñaki Rodríguez.

El preparador alzireño alineó a Company en portería, con Luis Sancho, Enrique, Badal y Marcos Castells en defensa. Samper, Misffut y Murillo en la zona ancha, con Siscar en banda derecha y Joe en la izquierda e Iker Garijo más adelantado. “Era importante ante todo adaptarnos a las medidas del campo del Soneja, uno de los más pequeños del grupo”, comentó el entrenador. En la primera parte los ribereños tuvieron varias ocasiones, fruto del dominio que estaban teniendo, pero Samper, Iker, Joe y Misffut no acertaron a transformar.

En la segunda mitad dieron un paso adelante y continuaron llegando a meta contraria por medio de Misffut o Siscar. Lidón sustituyó a Garijo en el minuto 64. Posteriormente, en el 72 entraron Prats y Fidel por Misffut y Joe y con el tiempo cumplido, Abril y Binu por Murillo y Siscar. El tanto se resistió hasta el tramo final de encuentro cuando Lidón marcó de penalti su quinto gol de la temporada. El domingo recibirán en el Antonio Escuriet al Crevillent a las 16’15 h.

Por su parte, el Alzira logró un importante punto contra el que era líder, el Torrellano, aunque fueron los alicantinos los dominadores del partido y quienes tuvieron las mejores ocasiones. Ramón Llopis varió el once que se enfrentó al At. Levante. Entró Jorge Ruiz, que hizo muy buen partido junto a Dolz; Sento, Manu Castillo y Boronat. En el centro del campo volvieron Leo y Vassi por Nacho y Aguilar. Repitieron Cristian, Carles Marco y Traver.

Leo marcó de penalti en el empate del Alzira con el Torrellano. / Golsmedia - Ana Alcázar

Los alicantinos llevaron el peso del juego y protagonizaron acercamientos que aumentaron el peligro con el paso de los minutos. Primero con un cabezazo de Salah al cuarto de hora, minutos después con una falta que bota el ex del Hércules Raúl Ruiz o un tiro de Forniés que se envenenó. Aún así, la fortuna sonrió al Alzira cuando el sueco Mio Didi tumbó a Vassi, que se escoraba al lateral del área grande. Leo volvió a estar acertado desde los once metros.

En el segundo acto, el guion no cambió. Un Alzira que se defendía en bloque bajo y un Torrellano que ponía a prueba a Vicent Dolz. El cancerbero alzireño respondió con un excelente mano a mano a tiro de Rubio y otra estirada que sacó a córner. Dolz no llegó en el minuto 76 al magnífico disparo de Raúl Ruiz, ajustado al palo derecho, que volvió a poner a prueba al meta minutos más tarde y sí despejó la ocasión con otra gran estirada. Pese a todo, con un córner en el minuto 84 el Alzira podría haberse llevado el triunfo. Sin embargo, Manu Castillo cabeceó alto un potente saque que si hubiera encontrado palos, posiblemente habría sido gol.

Los azulgranas pasan a la decimotercera posición y afrontan ahora tres partidos contra equipos de la zona baja. El próximo, el domingo a las 16 h. visitará al Recambios Colón en Catarroja para posteriormente recibir al Roda y visitar al Jove Español.