Los cuatro voluntarios que partieron de Cullera para limpiar las playas recogen más de mil kilos de basura en un día

Los cuatro voluntarios que partieron hace poco menos de un mes desde Cullera para limpiar la costa española ya han recogido más de 3.000 kilos de basura en las 112 playas que han recorrido hasta el momento.

La mayor recogida se produjo este sábado en el canal de Marchamalo, un canal artificial situado en la Manga del Mar Menor, donde los voluntarios, junto a la asociación Hippocampus -dedicada al estudio y conservación del Mar Menor-, recogieron más de mil kilos de basura en un solo día.

Durante la actividad, estuvieron acompañados de equipos de buzo, cámaras sumergibles y detectores de metales. También se sumaron vecinos de la zona, que no dudaron en agradecer su trabajo. Entre la basura que recogieron, y como mostraron en sus redes sociales, había una tele, rueda e, incluo, un carrito de bebé.

Los alzireños José Alemany y Federico Giner, el sevillano Marcelo Marticorena y el vecino de Bellreguard, Ángel Carrió, iniciaron el pasado 15 de octubre el proyecto "Milplayas", en el que recorrerán durante año y medio más de 6.000 kilómetros de costa en España con el objetivo de limpiar las playas y concienciar a todos los vecinos y vecinas de cada una de las localidades que visiten.

Los naturalistas realizaron su primera parada en la zona de l'Estany de Cullera, una de las más afectadas por la dana del pasado 29 de octubre. A los trabajos de recogida de residuos y limpieza de la costa se sumaron cerca de 40 personas.

La expedición ya ha recorrido 112 playas y ha recogido cerca de 3.000 kilos, de los cuales cerca de 1.000 fueron sólo en una jornada. El objetivo es retirar más de 10.000 kilos de basura y limpiar 3.000 playas durante año y medio.

Como informó Levante-EMV, los cuatro voluntarios recorrerán la costa junto a su vieja furgoneta Mercedes MB 100 restaurada con la previsión de recorrer una media de 20 kilómetros de costa al día. Durante el trayecto, pretenden crear conciencia entre la ciudadanía.

Los integrantes de este proyecto no contemplan alojarse ni en hoteles ni albergues. Contarán con el apoyo logístico de una furgoneta que tiene 31 años, y buscarán zonas de acampada habilitadas, campings o terrenos en el que puedan ser acogidos. "Ha habido un gran trabajo de preparación. Llevamos un año preparando este proyecto y esperamos que tenga sus frutos", concluye Alemany.