El expiloto de motociclismo Carlos Tatay recauda 4.700 euros para el niño de Cullera con una enfermedad rara multipatológica

El piloto de automovilismo y expiloto de motociclismo Carlos Tatay, que sufrió una lesión medular incompleta en 2023 que lo alejó de los circuitos realizó este viernes una charla en la Casa de la Cultura de Cullera a través de la cual consiguió recaudar 4.700 euros a beneficio de la asociación Juntos por SuperIván. Cerca de 400 personas se concentraron en la sala para conocer su historia y, a su vez, participar en esta iniciativa, que se destinará íntegramente a las terapias de Iván y también a apoyar a otros niños que las necesitan, dentro de los proyectos de ayuda que impulsa la asociación.

Iván Yagüe, como ha informado este diario en varias ocasiones, es un niño de cuatro años de Cullera que sufre una enfermedad rara multipatológica. El pequeño es 100 % dependiente, aunque no deja de romper barreras, ya que este año ha iniciado sus estudios en un colegio convencional convirtiéndose en el primer menor de la Comunitat Valenciana que logra este hito con la ayuda de un profesional que le acompañará durante 32 horas a la semana.

El pequeño, que tiene una hermana melliza, pasó sus primeros seis meses en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital la Fe tras detectarle un prolapso rectal (el recto sale a través del ano). Tras una operación complicada, fue conectado a una máquina ECMO, aunque su esperanza de supervivencia era del 5 %. A pesar de ello, el menor conisiguó salir adelante, aunque sufre parálisis cerebral severa, epilepsia, hipoacusia neurosensorial bilateral (usa implantes cocleares), retraso madurativo y está diagnosticado de kernicterus (un tipo de daño cerebral muy poco frecuente que se da en bebés con ictericia grave), por lo que, como explica su madre Noelia Escrivá, «es 100 % dependiente». Sin embargo, su familia lucha desde el primer momento para brindarle la mejor calidad de vida y, a través de la asociación, busca recaudar fondos para investigar en torno a su enfermedad.

La conferencia solidaria, que se engloba entre las múltiples actividades que realiza la familia a lo largo del año, contó con la participación del jove piloto valenciano de 22 años. Carlos conoció a Iván en una sesión de rehabilitación. Desde ese momento, se ha implicado en la causa y ha difundido y ha participado en algunas de las iniciativas llevadas a cabo por la familia.

El testimonio del piloto, que abordó su trayectoria personal y profesional y su accidente, fue un ejemplo de resiliencia, perseverancia y fuerza de voluntad, además de un ejemplo para las personas que viven situaciones similares.