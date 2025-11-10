FGV renueva el vallado de la estación de Alginet para reforzar la seguridad.

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha iniciado los trabajos de sustitución y renovación de 700 metros del vallado metálico en el entorno urbano de la estación de Alginet de la Línea 1 de Metrovalencia. Las obras, que cuentan con un presupuesto de 196.071 euros, concluirán a finales de noviembre.

Tras varias revisiones, FGV detectó varios problemas y deficiencias, por lo que decidieron actuar con el fin de mejorar la estética del vallado, minimizar la posibilidad de vencimiento de este hacia la plataforma ferroviaria y corregir los problemas de falta de alineación y de pérdida de estructura por oxidación.

En la sustitución del cerramiento metálico, por su parte, se ha decidido respetar el muro de hormigón existente, aunque se reparará en los puntos que sea necesario. El vallado metálico será galvanizado de módulos de uno por tres metros.

Esta actuación se enmarca dentro del servicio de cerramientos de vallados en la red de Metrovalencia de los años 2023, 2024 y 2025 en el que se han realizado 38 intervenciones en distintas líneas de metro y tranvía en numerosos municipios de la provincia, en especial de las Líneas 1 y 3.