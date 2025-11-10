El gobierno niega el abandono de donaciones de la dana y que haya productos de primera necesidad

El Ayuntamiento de Algemesí ha justificado la aparición de gran cantidad de material recibido para ayudar a los afectados por las inundaciones de octubre de 2024 en un solar municipal del polígono de Cotes por la necesidad de vaciar la instalación municipal en la que se almacenaba ante el inminente inicio de “una reforma inaplazable”, ha defendido frente a las críticas del PSOE que el consistorio no ha querido deshacerse de estas donaciones y que se han trasladado a un punto “intermedio” donde se siguen realizando entregas a ONGs y entidades interesadas y que, en última instancia, se trata de un material cuya distribución fue más completa dado el gran volumen recibido y que en muchas ocasiones llegaba paletizado “sin conocer qué contenía: pañales para adultos, gel hidroalcohólico y mascarillas, estas dos últimas provenientes, en muchos casos, de acopios potspandemia”.

El equipo de gobierno ha lamentado “profundamente” que el PSOE haya “utilizado” esta situación “con el único objetivo de hacer daño cuando debería tratarse con normalidad y es que, a fecha de hoy, es complicado entregar esta tipología de materiales. Lo único que se ha conseguido con la difusión de las imágenes sin otra explicación que esta, e indicando falsamente el acopio de alimentos y de productos de primera necesidad, es un efecto llamada a dicho espacio y que se generen casos de vandalismo”, incide la réplica del ejecutivo local a las críticas del PSPV.

En su contestación, el gobierno (PP) expone que el Ayuntamiento de Algemesí, como el resto de municipios afectados por la riada, recibió una ingente cantidad de donaciones que durante las semanas posteriores a la tragedia “se gestionaron de forma inmediata, con entregas diarias en los centros logísticos habilitados por el ayuntamiento, a través de las entregas en vías públicas realizadas con camiones municipales dos veces al día y a domicilio efectuadas por los propios Servicios Municipales y Servicios Sociales. Miles de unidades de grandes y pequeño electrodomésticos, ropa, mantas, ajuar, alimentos perecederos, alimentos no perecederos, agua, colchones, higiene personal, puericultura, etc. fueron entregados en su totalidad”, señala.

El gobierno local incide en que de entre todas las donaciones recibidas había una tipología de material fue más compleja de distribuir al completo, dado el gran volumen recibido sin posibilidad de declinación, al que hay que que sumar que meses después a la tragedia, “se detectaron casos de vecinos particulares que habían actuado como puntos de donación ajenos a esta Administración y, tras las dificultades para darle salida, recurrían al ayuntamiento para que les ayudase. Tal vez equivocadamente, o no, el consistorio, con la finalidad de ayudar a aquellos que habían dedicado sus propiedades y su tiempo a ayudar a los demás, asumió las labores de traslado de dichos materiales a dependencias municipales”.

El consistorio incide en que ha seguido realizando entregas mensuales de pañales para adultos en centros de mayores y residenciales tanto de Algemesí como de otros municipios de la comarca, si bien “los receptores declinan recibir más entregas por disponer excesivo acopio”.

El consistorio incide en que el traslado al solar es un punto intermedio, donde se siguen realizando entregas. “No obstante, sigue siendo muy difícil dar salida a materiales como mascarillas y gel hidroalcohólico, puesto que no es un producto que despierte necesidad en la ciudadanía y que, en centros hospitalarios no tiene posibilidad de uso dado que, en el momento en el que la entrega no es directa, se rompe la cadena de trazabilidad en la higiene y de los mismos”. El PP afea en este punto que la anterior corporación con gobierno del PSOE sí se deshizo de ropa en buen estado recibida en el Casino Libera para enviar a Ucrania cuando se inició la guerra.