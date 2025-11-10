Lluch y Alba coronan a todas las falleras mayores de Alzira

El Gran Teatro de Alzira ha vestido este fin de semana sus mejores galas en el acto de exaltación de las falleras mayores de 2026, Lluch Comins y Alba Furió, que a su vez impusieron las bandas acreditativas a las máximas representantes de todas las comisiones falleras de la ciudad. La presidenta de la Junta Local Fallera, Paqui Vallés, aprovechó su intervención el sábado para recordar al ayuntamiento que “invertir en las Fallas es invertir en nuestro pueblo” tras señalar que las Fallas “son patrimonio, son cultura e identidad y como tal hay que cuidarlas, protegerlas y fortalecerlas. Invertir en las Fallas es invertir en nuestro pueblo, en nuestra economía, en nuestra gente y nuestra alegría, porque cuando Alzira apuesta por las Fallas, apuesta por todo aquello que nos hace únicos”, incidió.

Lluch Comins, entre el alcalde de Alzira y la presidenta de la JLF, con las 33 falleras mayores de comisión en el escenario. / Ajuntament d'Alzira

El sábado por la tarde tuvo lugar la exaltación de Lluch Comins, un acto en el que participó la fallera mayor de València, Carmen Prades Gil. Lluch impuso la banda a 33 falleras mayores de las diferentes comisiones de Alzira y, sobre un escenario acostumbrado a representaciones artísticas y a todo tipo de emociones, confesó sentir como la ciudad le abrazaba. La fallera mayor de 2026 destacó que Alzira conmemora en el año de su reinado el 750 aniversario del fallecimiento de Jaume I, pero también que hace una década “el mundo descubrió que las Fallas son más que una fiesta, son cultura, sentimiento, herencia y arte”, para acabar recordando la declaración como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Paqui Vallés, por su parte, no dudó en señala que Alzira “tiene la suerte de contar con una fallera mayor extraordinaria” por la “naturalidad, ternura y felicidad que transmites en cada sonrisa” y, en referencia a la corte de honor, que con la entrada en vigor del nuevo reglamento que elimina el cupo de seis falleras está formada este año solo por dos, dijo que “no importa la cantidad, sino la calidad, la unión y la amistad, y estoy segura de que viviréis el sueño como como una sola voz”:

La presidenta de la JLF también lanzó un ruego para que la meteorología no juegue una mala pasada en las próximas fiestas, como sucedió en la celebraciones de mazo. “Ruego el cielo que este año sea más amable”, señaló.

El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, destacó que el acto de exaltación de la fallera mayor era un símbolo “de lo que somos, una ciudad viva, orgullosa y fiel a sus tradiciones” y, dirigiéndose a Lluch, comentó que “Alzira confía en ti, en tu elegancia y tu forma de vivir la fiesta con el corazón abierto”. Domínguez deseó a la nueva fallera mayor y su corte de honor “un viaje lleno de momentos inolvidables”.

Alba Furió, con su corte de honor y las falleras mayores infantiles de las comisiones alzireñas. / Ajuntament d'Alzira

Los representantes de las 34 comisiones de la ciudad, familiares y amigos de Alba Furió llenaron el domingo el Gran Teatro para asistir a la exaltación de la nueva fallera mayor infantil de la ciudad. “Ni en el mejor de mis sueños hubiera imaginado ser la protagonista de este día”, comentó Alba, poco después de recordar que fue su abuelo quien la introdujo en la fiesta en el año 2012 al apuntarla a la falla Sant Joan, mientra que en 2018 llegó a su actual comisión, la Plaça del Forn que, según dijo, “me ha enseñado a ser la fallera que soy”.

Paqui Vallés distingue a la nueva fallera mayor infantil. / Ajuntament d'Alzira

Alba Furió se dirigió a todos los falleros infantiles de la ciudad para señalar que “tenéis aquí una fallera que desea que nuestros mayores se sientan orgullosos de nosotros y, entre todos y todas, formar un excelente vivero que dé continuidad y solera a las fiestas por antonomasia de nuestra ciudad”.