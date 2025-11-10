Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así es el logo con el que Alzira conmemorará el 750 aniversario de la muerte de Jaume I

El ayuntamiento presenta la imagen que acompañará el nutrido calendario de actos culturales dedicados a honrar la figura del histórico monarca

Presentación del logo para conmemorar el 750 aniversario de la muerte de Jaume I.

Presentación del logo para conmemorar el 750 aniversario de la muerte de Jaume I. / R. S.

Rubén Sebastián

Rubén Sebastián

Alzira

Alzira ya cuenta los días que faltan para conmemorar el año Jaume I, que se celebrará en 2026, cuando se cumplirán 750 años de la muerte del histórico monarca que sentó las bases de la cultura e identidad valenciana. Con la efeméride a la vuelta de la esquina, el ayuntamiento ha desvelado el logo que acompañará el nutrido calendario de actos que se ultima para la ocasión.

La imagen, que va acompañada del lema 'Alzira, la Clau del Regne', se inspira en uno de los dibujos extraídos del libro 'Aureum Opus', uno de los tesoros documentales más importantes de cuantos se conservan en el archivo municipal.

La figura del rey tocando el arpa se vuelve minimalista. El instrumento se convierte en el siete del número 750, mientras que sus cuerdas representan los colores del pendón de la Conquista.

Alzira desvela el logo del aniversario de la muerte de Jaume I.

Alzira desvela el logo del aniversario de la muerte de Jaume I. / R. S.

"Reivindicamos nuestras raíces y nuestra herencia, de la que estamos muy orgullosos. Alzira será punto de referencia de la conmemoración del aniversario de la muerte de Jaume I", ha proclamado el alcalde de la ciudad, Alfons Domínguez, durante la presentación.

Por su parte, el concejal de Patrimonio, Xavier Pérez, ha invitado a la sociedad civil a implicarse en el amplio calendario de actos que prepara el ayuntamiento para la ocasión: "Queremos poner de relevancia la importancia de Jaume I y su vínculo con Alzira, donde pasó muchos meses de su vida, abdicó y murió". El ayuntamiento está en contacto con las asociaciones de la ciudad para involucrarlas en los actos de conmemoración y ha habilitado un correo electrónico (750jaume@alzira.es) para que la ciudadanía pueda aportar sus ideas.

El concejal de Cultura, Israel Pérez, ha destacado que el consistorio busca que el año Jaume I "sea una celebración abierta para todas las ciudades que quieran reivindicar una figura que ha sido clave para el valencianismo". La ciudad de Girona o el Consell Insular de Mallorca ya han trasladado al ayuntamiento su deseo de implicarse en la conmemoración de la efeméride.

Los cuatro voluntarios que partieron de Cullera para limpiar las playas recogen más de mil kilos de basura en un día

Así es el logo con el que Alzira conmemorará el 750 aniversario de la muerte de Jaume I

Joan Gimeno presenta en Cullera el poemario sobre Estellés

El expiloto de motociclismo Carlos Tatay recauda 4.700 euros para el niño de Cullera con una enfermedad rara multipatológica

El PSOE denuncia el abandono de "toneladas" de víveres y productos de limpieza que no se repartieron tras la dana

El multipremiado apicultor de Carlet suma dos premios más en Fivamel

La Mancomunitat habilitará islas climáticas en jardines de doce pueblos de la Ribera Alta

Localizan con vida en Algemesí al francés que llevaba siete meses desaparecido

