La Mancomunitat habilitará islas climáticas en jardines de doce pueblos de la Ribera Alta

La Mancomunitat de la Ribera Alta destinará un millón de euros a la rehabilitación y restauración de infraestructuras y recursos turísticos naturales dañados por la dana del 29 de octubre de 2024. Se trata de fondos del programa europeo NextGeneration, canalizados por el Gobierno central en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través de una subvención de la Generalitat gestionada por la Secretaría Autonómica de Turismo.

Este dinero se distribuirá en diferentes actuaciones: 300.000 euros se destinarán a la Xarxa de Rutes Cicloturistes Fluvials de la Ribera Alta y el Camí Natural de l’Antic Trenet. Por otra parte, se invertirán 400.000 euros en la adecuación de parques y jardines urbanos mediante la habilitación de islas climáticas en doce municipios. En este caso, las localidades beneficiarias serán Benimodo, Carcaixent, Carlet, Catadau, la Pobla Llaga, Massalavés, Montroi, Real, Sant Joanet, Senyera y Tous. El resto del dinero (300.000 euros) se destinará a la creación o rehabilitación de áreas recreativas y, en este caso, serán nueve los municipios beneficiarios: Alberic, Alfarb, Algemesí, Alzira, Gavarda, Guadassuar, Manuel, Montserrat y Tous.

La presidenta de la Mancomunitat de la Ribera Alta, Paqui Momparler, ha destacado que “actuar sobre el territorio no es sólo reparar aquello que la dana dañó, sino también sembrar futuro. Cada islas climática, cada senda recuperada, es una apuesta por un paisaje más vivo y más resiliente. Ante el cambio climático no podemos esperar: tenemos que prepararnos, cuidar lo que tenemos y repensar cómo vivimos en nuestro entorno. Sólo así haremos de la Ribera un lugar más fuerte, más verde y más sostenible para las futuras generaciones”.