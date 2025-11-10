El multipremiado apicultor de Carlet suma dos premios más en Fivamel

La Feria Valenciana de la Miel (Fivamel) puso ayer el broche de oro en Montroi a su XXIX edición, con la celebración de su XXVIII Concurso Nacional de Mieles, el certamen más importante de la feria que somete las mejores cosechas a la apreciación de un jurado experto.

El multipremiado apicultor de Carlet Pepe Briz volvió a alzarse como uno de los apicultores más laureados al conseguir el primer premio en la modalidad de azahar y el segundo en la modalidad de romero, mientras que Santiago Pallarés y Salvador Díez se llevaron los primeros premios en milflores y romero, respectivamente.

Los galardonados en las principales modalidades del concurso fueron, en la modalidad milflores: 1er premio, Santiago Pallarés; 2º premio, Francisco Martínez Ros; y 3er premio, Julián Riera Ventura. En la modalidad de azahar: 1er premio, Pepe Briz; 2º premio, Julián Riera Rodríguez; y 3er premio, Pepe “Paula”. Y en la modalidad de romero: 1er premio, Salvador Díez Marín; 2º premio, Pepe Briz; y 3er premio, Naturval Apícola.

La Abelleta d'Or a título póstumo

Durante el acto de entrega de premios del concurso, se hizo entrega del máximo galardón de la institución ferial apícola, la “Abelleta d’Or”, que se otorga a personalidades o entidades que luchan por la preservación de las abejas y la miel.

Este año, la distinción ha sido entregada a título póstumo al empresario Filiberto Senchermés Sanz. Sus familiares más directos recogieron emocionados este galardón, que reconoce la trayectoria y el trabajo de aquellos que se han significado en la apicultura y la defensa del sector.

Miles de personas disfrutaron de la última edición de Fivamel. / Levante-EMV

La XXIX edición de Fivamel cerró ayer sus puertas después de tres intensos días en Montroi en los que el público respondió de manera excepcional. Esta edición ha estado profundamente marcada por el emotivo homenaje a las víctimas de la dana, ya que durante la edición se recordó la tragedia que asoló parte de la Comunidad Valenciana. Cabe destacar que la edición de Fivamel de 2025 se suspendió debido a los daños que sufrió el municipio tras la dana.

Miles de personas han disfrutado de los más de 40 expositores donde se mostraron diferentes productos gastronómicos y artesanales, entre los que se incluía miel, polen, propóleos, jalea real y cera de abeja, aplicados a la alimentación, la salud natural, la cosmética y la decoración. La feria se confirma como el mayor escaparate de mieles de la Comunidad Valenciana.

Manuel Blanco, alcalde de Montroi, celebró el éxito de la feria y destacó la calidad del producto ofertado en Fivamel. El alcalde puso en valor la continuidad del certamen, que busca poner en valor el trabajo de los apicultores y la labor de las abejas en la polinización y emplazó a los visitantes a “acompañarnos en 2026 en la celebración del 30 º aniversario de Fivamel”.