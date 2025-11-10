El PSOE denuncia el abandono de "toneladas" de víveres y productos de limpieza que no se repartieron tras la dana

El PSPV-PSOE de Algemesí ha denunciado que “toneladas de víveres y productos de limpieza” procedentes de donaciones recibidas tras la dana para los afectados por la inundación se encuentran “abandonadas” en el polígono industrial de Cotes un año después de la catástrofe y ha cargado con dureza contra el gobierno municipal, al que responsabiliza de esta situación. “La falta de sensibilidad del alcalde solo es comparable a su incapacidad para hacer nada”, ha señalado la portavoz socialista y diputada nacional, Marta Trenzano.

Los socialistas han denunciado a través de un comunicado que “la gestión deplorable de Mazón durante la dana se extiende a Algemesí” y ponen como ejemplo la presencia de “toneladas” de productos de limpieza, pañales, alimentos no perecederos “y un largo etcétera que no se repartieron los días posteriores a la tragedia abandonados en el polígono” lo que, a su juicio, “evidencia la desidia de una gestión inoperante ante la necesidad de los ciudadanos, algo que resulta incomprensible”.

Detalle de las cajas acumuladas que han provocado la denuncia del PSOE. / PSOE Algemesí

“La mala praxis evidente en la organización del reparto y la falta de sensibilidad del gobierno municipal a la hora de priorizar las necesidades básicas del vecindario han acabado en la acumulación de toneladas de elementos básicos sin repartir que siguen abandonados un año después en los polígonos de la localidad. Probablemente, a estas alturas, ya nada sea recuperable”, exponen los socialistas, antes de señalar que “cualquier fin para estos productos hubiera sido más deseable”.

“Antes que echarlos a perder, hubiera sido preferible donarlos a cualquier entidad, residencias de mayores, hospitales, centros de día y un sinfín de destinos antes que el abandono. Un abandono que choca de frente, moral y económicamente, con la solidaridad mostrada por miles de personas que se desvivieron por hacérnoslos llegar. Esta praxis converge con la falta de sensibilidad y la incapacidad manifiesta del gobierno de la Generalitat que, a día de hoy, sigue teniendo más de 12 millones de euros de donaciones particulares en cuentas bancarias sin haber sido capaces de gestionarlos”, expone el comunicado del PSPV.

La portavoz del grupo, Marta Treanzado, ha criticado “la falta de sensibilidad del alcalde”. “No solo no se preocupó de hacer un reparto y dar valor a todos esos víveres sino que no ha sido capaz de hacer ni aportar nada para la reconstrucción más allá de gestionar los 132 millones de euros que el Gobierno de España ha dado al ayuntamiento, no ha aportado ni un céntimo de recursos municipales para limpiar primero la ciudad en los días posteriores, desatascar el alcantarillado o recuperar barrios como el del Raval en el que sigue habiendo barro un año después, muebles y electrodomésticos amontonados en la calle y suciedad para aburrir”, ha señalado Trenzano.

El grupo municipal socialista ha exigido una explicación y ha instado al consistorio a emprender un plan de limpieza a fondo del Raval. “Consideramos que, un año después, ya va siendo hora de adecentar el barrio. Lo contrario demostraría una desatención selectiva, negligente y consciente que distingue unos barrios de otros por razones nada éticas y por puro tacticismo político”, concluye Trenzano.