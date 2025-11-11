Accidente mortal en Sueca
Un hombre de 44 años fallece tras una colisión entre un coche y una motocicleta
Alzira
Un hombre perdió la vida, en la tarde del lunes, en un accidente mortal en Sueca, según ha confirmado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (Cicu).
El siniestro se produjo alrededor de las 19:20 horas de la tarde del lunes, hora en la que se produjo el aviso a los servicios de emergencias. En este, se alertaba de un grave incidente entre un coche y una moto en la carretera CV-515, que une Albalat con la capital de la Ribera Baixa.
Hasta el lugar se desplazó una unidad del SAMU, cuyo equipo médico realizó la reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de soporte vital avanzado a un hombre, de 44 años, pero no hubo respuesta y confirmó su fallecimiento.
